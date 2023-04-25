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Okan Buruk'tan Icardi kararı! Penaltıcıyı belirledi

Okan Buruk'tan Icardi kararı! Penaltıcıyı belirledi

Mauro Icardi'nin Fatih Karagümrük'e karşı kaçırdığı penaltıya çok sinirlenen Okan Buruk, takımının penaltıcısını Oliveira olarak belirledi.

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Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kalan Galatasaray'da Mauro Icardi'nin kaçırdığı penaltı geceye damga vurmuştu.

İkinci yarıda Rashica'nın kazandırdığı penaltı vuruşunu kullanan Arjantinli oyuncu, panenka denemesi yaparak topu Batuhan Şen'in kucağına gönderdi. Bu penaltı atışı sonrası Okan Buruk, yedek kulübesinde çok sinirlenmiş ve kulübeyi yumruklayıp, yıldız golcüye söylenmişti.

Okan Buruk'tan penaltı kararı

Yaşanan puan kaybı sonrası Icardi'nin yaptığı penaltı atışı sosyal medyanın yanı sıra camia içinde de tartışma konusu olmuştu.

Beşiktaş ile deplasmanda zorlu bir derbiye çıkmaya hazırlanan Galatasaray'da Okan Buruk, penaltı atışları için tek bir oyuncu belirledi.

Fatih Karagümrük'e karşı kazanılan ilk penaltıyı filelerle buluşturan Sergio Oliveira ile konuşan Buruk'un kendisinin bundan sonra penaltı atışlarında öncelikli olacağını bildirdi.

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