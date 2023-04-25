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İngiliz Economist'ten Türkiye seçimleri analizi

İngiliz Economist'ten Türkiye seçimleri analizi

Türkiye seçimlerine yönelik bir analiz yayınlayan İngiliz Economist dergisinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimleri kazanacağı belirtildi.

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20 günden az kalan sandık günü için yurt içinde kampanyalar devam ediyor. Ülkemizdeki seçimler yurt dışında da yakından takip ediliyor.

Son olarak İngiliz Economist dergisinin araştırma ve analiz bölümü Economist Intelligence Unit (EIU), Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere yönelik bir analiz yayınladı.

Seçim yarışının muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında geçeceği belirtilen analizde Türkiye'nin ekonomiden sosyal yapısına birçok göstergeye dikkat çekildi.

"Seçimleri Erdoğan kazanacak"

Analizin hemen başında seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sandıktan zaferle çıkacağına yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhafazakar seçmenin desteğini arkasına aldığını ve muhalefetin çok farklı ideolojilerde bir koalisyon olduğuna vurgu yapılan değerlendirmede HDP'nin desteğine de dikkat çekildi.

Karşısında kalabalık koalisyona rağmen Erdoğan'ın seçimi kazanacağı belirtilen analizde hükümetin seçim ekonomisi uyguladığı belirtildi.

"Erdoğan rüzgarı arkasına aldı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düşük faizli kredi, EYT sorununun çözülmesi ve emeklilere maaş zammı gibi adımlarla seçmen rüzgarını arkasına aldığınının altı çizilirken deprem konusu da analize dahil edildi.

Deprem felaketinden sonra Türkiye'de belirsizlik ortamı olsa da Erdoğan'ın zafere yakın olduğu fakat, iktidara kim gelirse gelsin ekonomi alanında ülkeyi zorlukların beklediğine dikkat çekildi.

"Türkiye dış politikada ara bulucu rolü üstlendi"

Raporun son kısımlarında ise Türkiye'nin dış politikadaki etkinliğine yer verildi.

Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerinin derinleştiğini belirten Economist, Rusya-Ukrayna savaşında Erdoğan'ın bir ara bulucu rolü üstlendiğini hatırlattı.

Analizin devamında Erdoğan'ın seçimleri kazanması durumunda İsveç'in NATO durumu, Yunanistan ile ilişkiler ve Suriye meselesinde Türkiye'nin politikalarının değişmeyeceği belirtildi.

Analizde, Türkiye ekonomisi, ticaret verileri ve Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'In anketlerdeki durumlarının belirtildiği grafiklere de yer verildi.

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