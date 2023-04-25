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İstanbul'da AK Parti seçim irtibat bürosu önünde ateş açılmıştı! 2 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da AK Parti seçim irtibat bürosu önünde ateş açılmıştı! 2 kişi gözaltına alındı

İstanbul Valiliği, Bahçelievler’de AK Parti Seçim İrtibat Bürosu önünde gerçekleşen silahla havaya ateş edilmesi olayına ilişkin 2 şahsın yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı. Şüphelilerden birinin 17, diğerinin ise 21 suç kaydı bulunduğu aktarıldı.

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İstanbul Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Bahçelievler İlçemizin Kocasinan Mahallesindeki AK Parti Seçim İrtibat Bürosu önünde 21 Nisan 2023 Cuma günü saat 22.20 sıralarında bir motosikletten silahla havaya ateş edilmesi olayına ilişkin çalışmalarda; Söz konusu olayda silahla havaya ateş eden (O.Ş) ile motosikleti kullanan (C.E) adlı şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; 1 Adet tabanca, 49 Adet farklı ebatlarda fişek, 6.75 Gram esrar maddesi, Olayda kullanılan motosiklet ve olay sırasında giyilen kıyafetler ele geçirilmiştir. Yapılan arşiv incelemesinde; şüpheli şahıslardan (O.Ş)’nin toplam (17) adet suç kaydı, şüpheli (C.E)’nin de toplam (21) adet suç kaydı olduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir." denildi.

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