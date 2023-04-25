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Sözcü TV'de dip dalga şoku! Anketçi Özer Sencar'dan dip dalga açıklaması

Sözcü TV'de dip dalga şoku! Anketçi Özer Sencar'dan dip dalga açıklaması

Metropoll Araştırma Merkezi sahibi Özer Sencar, Sözcü TV’de dip dalga göremediklerini açıklayan Siyaset Bilimci Ali Çarkoğlu’nun sözlerine destek verdi.

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Sözcü TV’de Ali Çarkoğlu’nun ‘dip dalga beklenmiyor’ sözleri CHP'ye yakın anketçi olarak nitelenen araştırma şirketi sahibi Özer Sencar'da karşılık buldu.

Sencar sosyal medya hesabından “Ali Çarkoğlu çok söz edilen dip dalgayı göremediğini söylüyor. Biz de ölçümlerde böyle bir hareketi hissetmiyoruz. Ali beyin görüşleri ile ölçüm sonuçları neredeyse tam örtüşüyor.” mesajını paylaştı.

Programda ne konuşuldu?

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Sözcü TV canlı yayınında konuk Ali Çarkoğlu'nun, "Millet İttifakı'nın kampanyası dinamik değil, sahada farklı bir sonuç görebiliriz. AK Parti'nin destek tabanı bir çöküş içerisinde gözükmüyor" sözleri gündem oldu.

Programa sunucu Baki'nin yanı sıra gazeteci İsmail Saymaz, ekonomist Murat Kubilay ve siyaset bilimci Ali Çarkoğlu katıldı.

Dip dalga soruldu

Programda söz alan Kubilay, Çarkoğlu'na "14 Mayıs tarihi üzerinden çok benzetme yapıldı, 1950'deki seçimler. Orada da CHP'yi şaşırtan Demokrat Parti lehine çok ciddi bir dip dalganın olmasıydı. Şu anda belkide Erdoğan'ın hiç kazanma şansı yok, belki Kılıçdaroğlu'na emek vermese bile çoktan kazandıracak güçlü bir dip dalga ihtimali yok mudur?Anketlere yansımamış böyle bir ihtimal yok mudur?" diye sordu.

"Bayramı Anadolu'da geçirdim öyle bir şey yok"

Bayramı Anadolu'da geçirdiğini ifade ederek anıt veren Çarkoğlu, gözlemlerine dayanarak Anadolu'da Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bir dip dalga olmadığını söyledi. Çarkoğlu, Millet İttifakı'nın seçim kampanyasının yeterince dinamik olmadığını da belirtti.

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