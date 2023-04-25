Anneler Günü ne zaman 2023 mayısın kaçında Anneler Günü?

Hayatımıza değer katan annelerimizin en özel günü Anneler Günü bugün. Bu sene anneler günü 14 mayıs pazar günü kutlanıyor. Peki anneler gününde evde nasıl hediye yapılır, evde anneler günü nasıl kutlanır? İşte anneler günü hediye fikirleri...

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En kıymetlimiz annelerimizin en güzel günü Anneler Günü 2023 yılında 14 Mayıs pazar gününe denk geldi.Anneler Günü ne zaman sorusu, mayıs ayının yaklaşması ile öne çıkan konulardan oldu. Hazırladıkları küçük sürprizlerle annelerini onurlandırmak, sevgilerini göstermek ve onları mutlu etmek isteyenler, 2023 Anneler Günü'nün hangi güne denk geldiğini öğrenerek planlarına yön vermek istiyor.

Bu sene Anneler Günü 14 Mayıs Pazar günü kutlanacak.

2023 Anneler Günü ne zaman?

Anneler Günü dünyada farklı tarihlerde kutlansa da en yaygın kutlandığı tarih mayıs ayıdır. 2023 yılı Anneler Günü de mayıs ayının 2. haftası kutlanacak. Bu sebeple de bu yıl Anneler Günü 14 Mayıs Pazar gününe denk geliyor.

Her yıl, mayıs aylarının ikinci pazar günleri kutlanan Anneler Günü, bu yıl da duygusal anlara neden olacak

Anneler gününde evde neler yapılır?

Anneler Günü sabahı çocuklar erkenden kalkar, büyük emekle hazırladıkları el yapımı hediyelerini sakladıkları yerden çıkarır ve annelerini uyandırmaya giderler. Bu hediye, annenin hayatında aldığı en güzel hediyedir. Babanın katkılarıyla kahvaltı sofrası hazırlanır, anneye sürpriz yapılır. Anne günün prensesi olur, şımartılır biraz. Gün boyu süren gizli kapaklı sürpriz hazırlıklar çocuğa da inanılmaz keyif verir.

Ailece mutfağa girin

Evde geçireceğimiz bu Anneler Günü’nde beraber mutfağa girmek çok eğlenceli olabilir. Anneler Günü pastasının hazırlık sürecine onu da dahil etmiş olmak çocuk için bambaşka bir motivasyon kaynağı. Annesi için bir şeyler yapabileceğini görmek onu çok mutlu edip özgüvenini pekiştireceği gibi el becerisini de geliştirecektir. Pastanızı hazırladıktan sonra keyifli müzikler eşliğinde hünerlerinizi evdekilerle paylaşabilir ve ailecek keyifli zaman geçirebilirsiniz.

Beraber oyunlar oynayın

Ufak bir cümle tamamlama oyununa hazır olun. “Annemi seviyorum çünkü…” , “Benim annem…” Tüm aile bireyleri tek tek düşüncelerini dile getirebilir. Bu oyunda hem duygusal hem de komik anlar yaşanabilir. Bir artısı da çocuğunuzun duygularına ve aile hayatını algılayışına dair farkındalık kazandırmasıdır.

Evde hareketsiz kalan çocukları hareket etmeye teşvik eden saklambaç, yerden yüksek, sandalye kapmaca, yakalamaca gibi oyunlar oynayabilirsiniz. Evdeki boş şişelerin içerisine farklı materyaller doldurarak onları birer müzik aletine dönüştürebilirsiniz. Bu enstrümanlar zil sesi ya da kazananın ilan edilmesi gibi amaçlarla kullanılabilir. Ailece oyun oynamak, hareket etmenin ve kahkahaların vereceği enerji hepinize iyi gelecektir.