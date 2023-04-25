Meral Akşener'den Erdoğan'a: Öcalan’la akraba gibi olan sensin be!

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bunlar gelince Abdullah Öcalan'ı serbest bırakacaklar" suçlamasına cevap verdi. Erdoğan'ın suçlaması için "Oscar ödüllü bir tiyatro eseri, yalan eseri" diyen Akşener, Erdoğan'a "Abdullah Öcalan’la akraba gibi olan sensin be!" diye seslendi.

Abone ol

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Balıkesir'de vatandaşlarla buluştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bunlar iktidara gelince Abdullah Öcalan'ı serbest bırakacaklarmış, Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakacaklarmış" iddialarına cevap veren Meral Akşener, "Oscar ödüllü bir tiyatro eseri, yalan eseri, Abdullah Öcalan’la akraba gibi olan sensin be!" diye konuştu. Akşener’den “yuh” diyen vatandaşlara "Arkadaşlar biz yuh demeyiz, biz gereğini yaparız" yanıtını verdi. Akşener’in konuşmasından başlıklar şöyle:

Bir oyunuz Meral'e bir oyunuz Kemal'e

- Bir oyunuz Kemal’e, bir oyunuz da Meral’e. Meral derken neyi kast ettim, İyi Parti’ye bir oyunuz. İyi Parti'ye oylarınızı istiyorum, Allah var Başbakan olmayı çok istiyorum ama bedavadan olmaz, İyi Parti'yi birinci parti yaparsınız olur.

Helal oylarla Başbakan olmak istiyorum

- Herhangi bir şahısla, grupla, gruplarla pazarlık ederek yapabilecek bir tip değilim, beni tanıyorsunuz. Helal oylarınızla elbette Başbakan olmak istiyorum. 14 Mayıs’ta çok önemli bir seçime gidiyoruz. Bir tarafta bir haftada 36 bin imza atmak zorunda olan, her şeyi iki dudağının arasına bağlamış tek adam sistemi, ucube sistem; diğer tarafta ise demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü uygulamaya söz veren ve bunun arkasında duracak Millet İttifakı var.

31 Mart'ta cümlemize terörist demişti

- Bir tarafta şu meydanlara çıkıp hiç utanmadan yalan söylemeyi, iftira atmayı marifet haline getirmiş Recep Bey; 31 Mart’ta cümlemize terörist demişlerdi hatırlayın.

Oscar ödüllü bir yalan eseri...

- Bu iftiraların anlamı ne biliyor musunuz, Tarzan zorda. En son söylediği şu. Sayın Kılıçdaroğlu duruyor, ben de onun yanında duruyorum, Kılıçdaroğlu da bana dönüyor diyor ki ‘Abdullah Öcalan’ı çıkarmamız lazım’ ben de başımı sallıyorum. Oscar ödüllü bir tiyatro eseri, yalan eseri!

Sol elinde PKK var, sağ elinde Hizbullah var!

- Böyle bir şey olabilir mi? Önce aynaya bak muhterem. Senin sol elinde PKK var, sağ elinde Hizbullah var! Sol elinde bebek katili var, sağ elinde Gaffar Okkan’ın katilleri var. Terör örgütleriyle sen el elesin. Ama bunlar ilk yalanları değil. 31 Mart’ta yaptığınız gibi suratlarına oylarınızla Osmanlı tokadı gibi yansıyacak. Çok uzun zamandır aziz milletimiz sadece ve sadece bu arkadaşların gözünde maraba oldunuz.

Dinozor meraklısı bir arkadaş var Ankara’da

- Birbirimize düşürülüp, iftiralarla, şapkalarını sallayıp, ceketlerini asıp oy aldılar. Ama artık 31 Mart seçimlerinden sonra her şey değişti. Bu arada bugün Mansur Yavaş Bey ile gelecektir buraya, onun da çok selamları var size. Hatırlayın, Mansur Bey seçildiği takdirde Ankara’nın o faturaları PKK’lılar getirecekti… Böyle bir şey oldu mu olmadı. Balıkesir bir tarım şehri. Mansur Bey, Ankara’nın çiftçisine 4,5 milyar TL para kazandırdı.

- Çünkü Mansur Bey çalmadı, çaldırmadı, adam kayırmadı, akrabalarını korumadı. Milletin parasını millete tekrar iade etti. Hizmet olarak götürdü. Dinozor meraklısı bir arkadaş var Ankara’da, niye dinozora takık?

O parayla neler yapılırdı neler!

- Tam 801 milyon dolar para harcamışlar o parka. Garibim dinozorlardan teller çıkmış. 16 milyar lirayı harcamışlar, üç kişi almış. 16 milyar lira Ankara’ya harcanmış olsaydı Ankara ne olurdu? Ya da Balıkesir’de? Genç çocuklarımızın KYK borçları ödense ne olurdu? Balıkesir’de, Ankara’da fabrikalar yapılsaydı ne olurdu? Balıkesir’de 50 bin insan kayıtlı işsiz.

Öcalan'a 'Bizim Mehmet' diyorsun...

- Utanın be utanın. Abdullah Öcalan’la akraba gibi olan sensin be! Bizim Mehmet diyorsun. Biz bu yün yumaklarına takılmayacağız. 15 Mayıs’ta inşallah İyi Parti birinci parti, sayın Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı olduğu andan itibaren bir ay içerisinde 100 bin öğretmen atacağız.

- 15 Mayıs’ta inşallah İyi Parti birinci parti, sayın Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı olduğu andan itibaren bir ay içerisinde 100 bin öğretmen atacağız, derhal.

EYT'de haksızlıkları düzelteceğiz

- Çiftçinin ektiği bütün ürünlerin öncelikle taban fiyatını açıklayacağız. Bütün kredilerinizi yeniden yapılandırıyoruz. Diyelim ki çoban tuttunuz, çobanın SSK, Bağkur primi devlet olarak biz ödeyeceğiz. 3600 ek gösterge büyük bir haksızlık oldu, onları düzelteceğiz. 3600’ü sizden öğrenip ben söyledim. Seçime gidince gitti. EYT’de yapılan haksızlıkları düzelteceğiz.

Emekli maaşı asgari ücrete eşit olacak

- Mülakatı kaldırıp bu üçkağıtlara son vereceğiz. Allah beni size karşı utandırmasın. En düşük emekli maaşı 7.500 lira oldu o da yeni yatacak. Bu arada 5500 liraydı. Emekli maaşlarının artırılmasının sebebi biziz. En düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesine çıkaracağız, doğrusu budur.

Köy okullarını yeniden açacağız

- Staj mağdurlarının mağduriyetini gidereceğiz. Köy okullarını açacağız. Öğretmen, veteriner, ziraat mühendisi gidecek o köye. Havza bazlı tarım yapacak. Türkiye’yi bir hendek ülke yaptılar, Suriyeli kardeşlerimizin tamamı iki yıl içinde memleketlerine gidecek.

- 14 Mayıs akşamı Sayın Erdoğan ve arkadaşlarına teşekkür edip emekli edeceğiz. Sayın Kılıçdaroğlu’nu da makamına alkışlarla oturtacağız. Eğer benim partimi birinci parti çıkarırsanız elbette ki Başbakan olacağım.

- İyi Parti’yi birlikte kurmasaydık, bugün Türkiye neyi konuşuyor olurdu? Bugün Millet İttifakı diye bir kavram olmazdı. 13. Cumhurbaşkanı sayın Kılıçdaroğlu dediğimiz zaman bu büyük alkış kopmaz. İstanbul ve Ankara belediyeleri bizde olmazdı. İyi Parti bu ülkenin sigortasıdır.