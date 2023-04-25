Seçime 19 gün kala yeni anket! MHP uzun süre sonra İYİ Parti'yi geçti, Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu?

14 Mayıs seçimlerine günler kala anket şirketlerinden peş peşe anket sonuçları gelmeye devam ediyor. Area Araştırma seçime 19 gün kala son yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. Area anketine göre cumhurbaşkanlığı seçimi kesin ikinci tura kalırken, İYİ Parti'deki çöküş bir kez daha gözler önüne serildi. İYİ Parti yüzde 9'un altına düşerken, uzun zaman sonra MHP oyları ilk kez İYİ Parti oylarının önüne geçti. İYİ Parti'den kaçan seçmenin MHP'ye yöneldiği görüldü. İşte Area anketinden çarpıcı sonuçlar...