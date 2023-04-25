Seçime 19 gün kala yeni anket! MHP uzun süre sonra İYİ Parti'yi geçti, Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu?
14 Mayıs cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine 19 gün kala Area Araştırma, son anketinin sonucunu yayınladı. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırken, partilerin ve ittifakların oy oranı ne çıktı?.. İYİ Parti'deki çöküş MHP'ye yaradı... 'Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kaldığında tercihiniz ne olur?' sorusuna kim ne cevap verdi? İşte sonuçlar...
14 Mayıs seçimlerine günler kala anket şirketlerinden peş peşe anket sonuçları gelmeye devam ediyor. Area Araştırma seçime 19 gün kala son yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. Area anketine göre cumhurbaşkanlığı seçimi kesin ikinci tura kalırken, İYİ Parti'deki çöküş bir kez daha gözler önüne serildi. İYİ Parti yüzde 9'un altına düşerken, uzun zaman sonra MHP oyları ilk kez İYİ Parti oylarının önüne geçti. İYİ Parti'den kaçan seçmenin MHP'ye yöneldiği görüldü. İşte Area anketinden çarpıcı sonuçlar...
Area Araştırma, 12 Nisan - 20 Nisan 2023 tarihleri arasında 26 ilde 108 ilçede yaptığı araştırmanın sonuçlarını paylaştı. 10 bin 277 kişiyle gerçekleşen anket bilgisayar destekli telefon görüşmesi yöntemiyle yapıldı. Seçmene "14 Mayıs 2023'te oy tercihiniz ne olur?" diye soruldu.
Ankete katılanlara "Bu pazar seçim olsa hangi adaya oy vereceksiniz?" diye soruldu. Ankete katılanların yüzde 41.6'sı Kemal Kılıçdaroğlu derken, yüzde 41.5'i ise Recep Tayyip Erdoğan cevabı verdi. Muharrem İnce yüzde 3.4'te kalırken, Sinan Oğan diyenler yüzde 2.3 çıktı. Ankete katılanların yüzde 7.7'si ise kararsız kaldı. "Sandığa gitmem" diyenler ise yüzde 3.5...
"Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kaldığında tercihiniz ne olur?" sorusuna ise ankete katılanların yüzde 50.7'si Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 49.3'ü ise Recep Tayyip Erdoğan cevabı verdi.