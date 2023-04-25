BIST 4.998
DOLAR 19,42
EURO 21,41
ALTIN 1.235,86
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İş makinesi operatörü deprem bölgesinde tanıştığı depremzede ile nişanlandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İş makinesi operatörü deprem bölgesinde tanıştığı depremzede ile nişanlandı

6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen iki büyük depremin ardından Kırıkkale’den Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesine enkaz kaldırma çalışmaları için gelen iş makinesi operatörü Halil İbrahim Akbaş ile Esma Benk 3 ay sonra nişanlandı.

Abone ol

6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen iki büyük depremin ardından Kırıkkale’den Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesine enkaz çalışmaları için gelen iş makinesi operatörü Halil İbrahim Akbaş ile Esma Benk nişanlandı. 6 Şubat depreminin ardından Kırıkkale Belediyesinin görevlendirilmesiyle Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesine gelen Halil İbrahim Akbaş, enkaz çalışmalarına başladı. Akbaş, enkaz kaldırma çalışmaları sırasında depremzede Esma Benk’in babasıyla tanıştı.

Benk’in babası, Akbaş’ın enkazı kaldırmasını ve çadır kurumunda yardım etmesini istedi. Enkazı kaldıran Akbaş, çadır kurulumu sırasında Esma Benk ile tanıştı. Çift ailelerinin de tanışmasının ardından 3 ay sonra nişanlandı.

İş makinesi operatörü Halil İbrahim Akbaş “Kırıkkale’den yardım amaçlı Pazarcık'a geldim. Enkaz çalışmalarımız başladı. Burada çalışırken nişanlımın babasıyla tanıştım. Yoldan geçerken beni çevirdi. Çadırın alt yapısını yapmak için iş makinesi için yardım istedi ve enkazlarını kaldırdık. Ben de elimden geldiği kadar yardım ettim. Elektrikleri yoktu, elektrik çektik imkanlar dahilinde. Daha sonra ailelerimiz tanıştı ve anlaştık. Ailemiz birbiriyle uyuştu. Nasibimiz ve kısmetimiz buradaymış” diye konuştu.

Nişanlısıyla tanışmasının anlık olduğunu belirten Esma Ben, “Nişanlımla tanışmamız anlık oldu. Biz deprem bölgesinde sıkıntılıydık. Hiçbirimizin bir mutluluğu yoktu. Türkiye’ce yastaydık. Bizim evimiz çökmüştü. Hiçbir şeyimiz kalmamıştı ve çadır yapmaya gelmişti o esnada tanıştık. Çok mutluyum” şeklinde konuştu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Evi terkeden eşinin birlikte yaşadığı esnafı çocuğunun gözü önünde öldürdü
Foto Galeri Evi terkeden eşinin birlikte yaşadığı esnafı çocuğunun gözü önünde öldürdü Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Devet Bahçeli Nevşehir mitinginde seslendi: Bunlar Türkiye'yi 3 günde batırır
Devet Bahçeli Nevşehir mitinginde seslendi: Bunlar Türkiye'yi 3 günde batırır
Mars'ın uydusu Deimos'un en net görüntüleri paylaşıldı
Mars'ın uydusu Deimos'un en net görüntüleri paylaşıldı
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Fatih Altaylı'dan TRT'ye Duran Kalkan tepkisi: Terörle Mücadele Kanunu'na göre açıkça suç!
Fatih Altaylı'dan TRT'ye Duran Kalkan tepkisi: Terörle Mücadele Kanunu'na göre açıkça suç!
Meral Akşener kocama sorayım dedi kocası Tuncer Akşener merak konusu oldu
Meral Akşener kocama sorayım dedi kocası Tuncer Akşener merak konusu oldu
Böbrek kanseri nedir? Böbrek kanseri belirtileri neler, tedavisi nasıl yapılır?
Böbrek kanseri nedir? Böbrek kanseri belirtileri neler, tedavisi nasıl yapılır?
Aydın'da parkta yaşandı! 2 genç kadın ekipleri harekete geçirdi
Aydın'da parkta yaşandı! 2 genç kadın ekipleri harekete geçirdi
AYM Başkanı Zühtü Arslan'dan Namık Kemal alıntılı adalet mesajı! Erdoğan ve Kılıçdaroğlu tokalaşmadı
AYM Başkanı Zühtü Arslan'dan Namık Kemal alıntılı adalet mesajı! Erdoğan ve Kılıçdaroğlu tokalaşmadı
Zincir marketlere mahkemeden kötü haber
Zincir marketlere mahkemeden kötü haber
ING Bank'tan 0,99 faizli 100 bin TL kredi desteği! ING Bank düşük faizli kredi başvurusu nasıl yapılır?
ING Bank'tan 0,99 faizli 100 bin TL kredi desteği! ING Bank düşük faizli kredi başvurusu nasıl yapılır?
Fevzi Siverek kimdir, aslen nereli? Fevzi Siverek gerçek mesleği nedir?
Fevzi Siverek kimdir, aslen nereli? Fevzi Siverek gerçek mesleği nedir?
Ekrem İmamoğlu ‘Canımı en çok yakan şey’ deyip açıkladı
Ekrem İmamoğlu ‘Canımı en çok yakan şey’ deyip açıkladı