PTT'den emekliye kredi müjdesi: Toplam 100 bin TL ödenecek! PTT emekli kredi başvurusu nasıl yapılır?

Milyonlarca emekli için kredi imkanı sunan bankaların ardından PTT de kolları sıvadı ve emekli kampanyasıyla birlikte birçok emekliye müjdeli haberi verdi. PTT tarafından emekli maaşı alan vatandaşlara 24 ay vadeli, 100 bin TL tutarında kredi imkanı sağlanacak. Peki, PTT emekli kampanyası nedir, PTT emekli kredi başvurusu nasıl yapılır?, 100 bin TL kredi imkanından yararlanabilmek için gereken şartlar neler? İşte PTT emekli kredisi ile ilgili detaylar haberimizde...

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Emekli olmak, çalışma hayatında elde edilen kazancın düşmesiyle birlikte maddi açıdan zorlu bir döneme işaret eder. Bu nedenle, emeklilerin ihtiyaçlarına yönelik finansman seçenekleri oldukça önemlidir. PTT, emeklilerin nakit ihtiyaçlarını karşılamak için uygun faiz oranları ve ödeme seçenekleriyle 100.000 TL’ye kadar emekli kredisi sunuyor. Peki PTT emekli kredi başvurusu nasıl yapılır? İşte PTT emekli kredisi hakkında detaylar haberimizde...

PTT emekli kampanyası nedir?

PTT, emekli maaşı alan vatandaşlar için yeni bir kampanyaya imza attığını duyurdu. Bu kampanya ile birlikte borcu olanlara 100 bin TL’ye kadar nakit desteği sağlanması hedefleniyor.

PTT ve kredi verecek olan Aktif Bank ile gerçekleştirilen iş birliğinin sonucunda PTT’den emekli maaşı alanların kredi alması kolaylaşıyor.

Emekliler 100 bin TL limitli 24 ay vadeli kredi için başvuruda bulunabiliyor.

PTT emekli kredi başvurusu nasıl yapılır?

PTT’den emeklilik kredisi almak isteyenler başvuru için en yakın PTT şubesine gidebilir veya online olarak da başvuru yapabilirsiniz.

Başvuru yapmak için akıllı telefonunuza PTT mobili indirdikten sonra sisteme giriş yaparak kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Kredinizin onaylanma süreci 15 güne kadar uzayabilir.

PTT yeni emekli kredisini duyurdu

Kampanya hakkında yapılan açıklamada, "Acil nakit ihtiyacı olan emeklilerimize yüzde 2,69 faiz oranından başlayan faizlerle 100 bin TL'ye kadar nakit kredi. İhtiyaçlarınızı değil, borçlarınızı erteleyin." denildi.