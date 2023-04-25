ABD Başkanı Joe Biden'den adaylık kararı!

ABD Başkanı Joe Biden gelecek yıl düzenlenecek seçimlerde aday olacağını resmen duyurdu.

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ABD’nin 80 yaşındaki başkanı Joe Biden, önümüzde yıl yapılacak başkanlık seçimleri için yeniden yarışacağını resmen açıkladı.

Biden, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 3 dakikalık kampanya videosunu da paylaşarak, "Karşı karşıya olduğumuz soru, önümüzdeki yıllarda daha fazla özgürlüğe mi yoksa daha az özgürlüğe mi sahip olacağımızdır. Daha fazla veya daha az hak. Rehavete kapılma zamanı değil. Bu yüzden yeniden seçilmek için adayım" dedi.