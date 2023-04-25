Nisa Alptekin babası da siyaset adamı çıktı! 18 yaşındaki Nisa Alptekin kimdir, hangi ilden aday?

Türkiye nefesini tuttu, cumhurbaşkanlığı seçimine artık 19 gün kaldı. 14 Mayıs2ta Türkiye sandık başına gidecek. YSK'ya vekil adaylarını duyuran AK Parti'nin en genç adayı Nisa Alptekin ise merak konusu oldu. Geçtiğimiz gün Erdoğan'la görüştük diyen Nisa Alptekin'in babası da siyasetin eski, bilinen yüzlerinden biri. Bakın Nisa Alptekin'in babası kimmiş..

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Türkiye artık son viraja girdi, seçime sadece 19 gün kaldı. Partilerin de milletvekili listeleri hazır, YSK tarafından onaylandı ve paylaşıldı. AK Parti'nin listesinde en dikkat çelen isim Nisa Alptekin oldu. 2004 doğumlu yani henüz 19 yaşında olan Nisa Alptekin'in babası da eski siyasetçilerden. Nisa Alptekin 21. dönem AK Parti milletvekili İsmail Alptekin'kızı

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen en gen aday Nisa Alptekin şunları söyledi...

Beni 40 yıldır tanışıyormuş gibi hissettirdi. Çok samimiydi. Cumhurbaşkanımızla büyüdüm. Şimdi kendisinin gösterdiği hedefler doğrultusunda siyaset yapıyorum. Gururluyum.

Erdoğan'la arkadaş gibi sohbet ettik

- Arkadaş gibi sohbet muhabbet ettik. Bana gençler hakkında nasihatler verdi. Gençler ve kadınlarımız ile ilgili yapacağımız projeler hakkında konuştuk.

Nisa Alptekin kimdir?

Nisa Alptekin 2004'te dünyaya geldi. Aslen Bolulu'dur. Şimdilerde 19 yaşındadır. 4 çocuklu bir ailenin evladıdır. Babası ise, Milli Görüş kökenli, AK Parti kurucuları arasında yer alan ve 21. dönem Bolu milletvekili ve 22. dönem Ankara milletvekili İsmail Alptekin'in kızıdır. İlk, orta ve lise öğrenimini başarı ile tamamlayan Nisa Alptekin günümüzde, Atatürk Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü birinci sınıf öğrencisidir

"Benim için çok onur verici bir durum"

Listede AK Parti İzmir 1'inci Bölge 1'inci sırada yer alan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile aynı listede yer almaktan gurur duyduğunu dile getiren Alptekin "Tüm arkadaşlarıma ve yaşıtlarıma seslenmek istiyorum: Sandıklara gidin. Oylarınızı ağzı iyi laf yapanlardan değil, icraata geçenlerden kullanın. Sosyal medyayı iyi bir şekilde kullanıp, gençlere yol göstereceğimi ve onların fikirlerine adapte olduğum için gençlerin dilinden de anlayacağımı düşünüyorum. Sosyal medyayı kullanarak küçük sürprizler yapmayı planlıyorum. Gençler için çok güzel sürprizlerimiz olacak. Şu anda benimle aynı listede olan Gençlik ve Spor Bakanımız ile aynı yolda yürümek, aynı listede olmak benim için çok onur verici bir durum" diye konuştu.