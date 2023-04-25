AK Parti'li Tuğrul Türkeş, HÜDA-PAR ve Genel Başkanı'ndan rahatsızım

AK Parti milletvekili adayı Tuğrul Türkeş, Cumhur İttifakı’nın ortağı HÜDA PAR’ın 'Türk Bayrağı' denilmesinden rahatsızlık duymasına tepki gösterdi. Türkeş, "Benim de HÜDA PAR’dan ve onun genel başkanından rahatsız olma hakkım demokratik bir hak" dedi.

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Türkiye’de 14 Mayıs’ta gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi için geri sayım sürerken, AK Parti, Hizbullah’ı terör örgütü olarak tanımayan HÜDA PAR'la işbirliği yaptı. HÜDA PAR'lı ismler seçilebilecek yerlerden AK Parti milletvekili adayı gösterildi. HÜDA PAR'la yapılan ittifakla ilgili AK Parti Milletvekili ve 28. Dönem AK Parti Ankara 1. Bölge 1. sıra milletvekili adayı Yıldırım Tuğrul Türkeş'ten dikkat çeken açıklamalar geldi. Tuğrul Türkeş, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun Türk Bayrağı’ndan rahatsız olduğunu açıklamasıyla ilgili olarak “Benim de HÜDA PAR’dan rahatsız olma hakkım var” dedi.

Cumhur İttifakı'nın proje müellifi benim

‘Cumhur İttifakı’nın proje müellifi benim’ diyen Tuğrul Türkeş, 2018’de AK Parti ve MHP arasında seçim ittifakı kurulması sürecini şöyle anlattı:

- Bu projenin müellifi benim. Tabiri caizse beni önce bir attılar fakat baktılar ki benim bir yerime bir şey olmadı, yaralanmadım, ‘Ha iyiymiş bak biz de atlayabiliriz’ dediler ve atladılar diye değerlendirebiliriz.

- Ama şaka bir tarafa bu işin proje müellifi benim. Türkiye 2015 seçiminin öncesinde AK Parti’nin zayıflamasıyla birlikte, uzun süre iktidarda olan bütün yapılarda bu olur, bunun güçlendirilmesi gerektiği tezini zaten savunuyordum.

MHP'liler 'Bak oluyor' deyip arkamdan geldi

- Bu seçim hükümetinde kısa dönemli bir görev teklifi de buna bir fırsat verdi. Ben önce bakanı kabul ettim sonra AK Parti’ye geçince tabanla teşkilatlarla uyum halinde çalıştım bir yabancılık çekmedim.

- Genelde onu gözlemlediler ki ‘Bak oluyor’ dediler, arkamdan geldiler. İyi de ettiler. ‘Niye geldiler, geç geldiler’ demem. Gelinmiş olması ve bugün Türkiye’de merkez sağ diye tabir edebileceğimiz bir Cumhur İttifakı’nın oluşup iktidara talip olmasını ben memnuniyetle karşılıyorum.

HÜDA PAR ve genel başkanından rahatsız...

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu’nun ‘Türk bayrağının ismi bana problemli geliyor’ sözlerinin hatırlatılması üzerine HÜDA PAR’a tepki gösteren Tuğrul Türkeş “Onun o bayraktan rahatsız olma hakkı varsa benim de HÜDA PAR’dan ve onun genel başkanından rahatsız olma hakkım demokratik bir hak. Yani yapsın da görelim” dedi.