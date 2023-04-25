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Canan Karatay önerdi: Et pişirirken tencereye 1 kaşık ekleyin

Canan Karatay önerdi: Et pişirirken tencereye 1 kaşık ekleyin

Canan Karatay et pişirirken mutlaka kuyruk yağıyla pişirilmesini öneriyor. Peki kuyruk yağının faydaları nelerdir?

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Uzun yaşam sırlarına yönelik açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Canan Karatay, “Kuyruk yağı yenirse ömrünüz uzun olur” dedi. Canan Karatay'ın açıklamasından sonra herkes kuyruk yağının faydalarını araştırmaya başladı.

Pişirdiğiniz etin lezzetli olması için mutlaka 1 kaşık kuyruk yağı ekleyin. Bu sayede pişireceğiniz et çok daha lezzetli olacaktır. 

Kuyruk yağının faydaları nelerdir?

Habertürk'te yer alan bir içerikte; Kuyruk yağının faydaları sıralandı.

Kuyruk yağı sağlıklı bir yağ olduğu için kalp ve damar sağlığına iyi gelir. Ancak aşırı tüketiminden kaçınılmalıdır.

İçeriğindeki omega – 3 yağ asitleri ile sağlık için sayısız faydayı barındırır.

Kolesterolü dengelemeye yardımcı olur.

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