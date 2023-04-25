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Günlük altın fiyatları! 25 Nisan çeyrek altın, gram altın kaç lira? Yeni rekor geliyor elinde altını olanlar buna kanmayın!

Günlük altın fiyatları! 25 Nisan çeyrek altın, gram altın kaç lira? Yeni rekor geliyor elinde altını olanlar buna kanmayın!

25 Nisan 2023 gram altın, çeyrek altın ne kadar? Elinde altını olanlar dikkat! Altında ibre yukarı döndü uzmanlara göre yükselişin devamı gelecek. İşte anlık altın fiyatları...

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Altının onsu 1.996 dolar seviyesinde işlem görürken altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Gram altın bugün 1244 liradan alıcı buluyor. Elinizde altın varsa bu rakamlara aldanıp sakın satmayın. Yükselişin devamı gelecek. 

25 Nisan altın ne kadar?

Gram altın alış 1.244,50 satış 1.244,70

Çeyrek altın alış 2.213,00 satış 2.268,00

Yarım altın alış 4.425,00 satış 4.508,00

Cumhuriyet altını alış 8.823,00 satış 8.975,00

Bomba altın tahmini

ABD merkezli bankacılık devi Citigroup, 2023 için ortalama altın fiyatı tahminini yüzde 7,9 artırarak 2050 dolar seviyesine çıkardı.

Altın ve para uzmanı İslam Memiş altın yatırımcısına önemli tavsiyelerde bulundu. Memiş şu ifadeleri kullandı:

"Elinde altın olanlar tutup da bu bin 233 seviyesindeki rakamlara kanarsa zarar etmiş olur. Fırsatçılar ucuz fiyattan bu ellerindeki altını alır.Yeni bir rekor görüldü 1.300 lira seviyesiyle. Yetti mi hayır, 1.550 rakamlarını hazirandan sonra görmeye devam edeceğiz. Yine elinde altın bulunduran yatırımcı bunları elinde bulundurmaya devam etmeli. Yatırımcılar gram altını sadece kendi haline değil de ons altını takip ederek çözümünü bulmalı

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