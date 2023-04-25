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Ahmet Hakan hem 'çok iyi fikir' dedi hem de 'müsamere havasında' deyip gömdü...

Ahmet Hakan hem 'çok iyi fikir' dedi hem de 'müsamere havasında' deyip gömdü...

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'la birlikte video çekmesi için "İyi fikir hem de çok iyi fikir" diyen Hürriyet Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, kıyafetlerine bakıp, "müsamere havasına dönüşmüş" değerlendirmesi yaptı.

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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Millet İttifakı’nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, cumhurbaşkanı yardımcısı adayları İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş ile çekilen videodaki “beyaz gömlek” konseptini eleştirdi. Videonun çok iyi bir fikir olduğunu söyleyen Hakan, yazısında şunları kaydetti: 

İyi fikir hem de çok iyi bir fikir

Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş.
Üçü bir arada video çekmiş.
İyi fikir. Hem de çok iyi bir fikir.
Fakat bir sivri akıllı, konsept tanımı yaparken...
“Üçüne de beyaz gömlek giydirelim abi. Çok iyi olur. Birlik, beraberlik mesajı vermiş oluruz. Beyaz sayfa açmış oluruz. Cem Uzan bile beyaz gömlekten bayağı prim yapmıştı, biz de prim yaparız” demiş olmalı ki...
Güzelim iyi fikir...
İnorganik ve doğallıktan uzak bir müsamere havasına dönüşmüş.

*
O sivri akıl, kimin aklıdır?
Kimin olacak?
Mutlaka “çok bilmiş bir ajans”ın fikridir.
Siyasetçiler...
Kendilerini ajansların kuklası haline getirmezlerse... Ajansların her söylediklerini sorgusuz sualsiz kabul etmezlerse... Ajanstan gelen her öneriyi, kendi doğallıklarının sınırları içine çekebilirlerse...
Samimiyet ve sahicilik açısından örselenmemiş olurlar.

*

“Beyaz gömlek” fikri ortaya atıldığında...
Üç siyasetçiden biri...
“Bu ne ya? Müsamere kostümü mü giydiriyorsunuz bize? Bırak da organik olalım. Doğallığımıza dokunma bizim” demiş olsaydı.
Böyle bir sonuç doğmazdı.

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