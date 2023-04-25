Numan Kurtulmuş'a "Seçimde kaybetmeye hazır mısınız" diye soruldu! İşte Kurtulmuş'un verdiği cevap

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'a Habertürk canlı yayınında "Kaybetmeye hazır mısınız? Sandıkta yenilirseniz Türkiye demokratik bir olgunlukla bu geçiş sürecini tamamlayabilir mi?" diye soruldu. İşte Numan Kurtulmuş'un verdiği cevap...

Abone ol

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Habertürk canlı yayınında seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kübra Par ve Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan Kurtulmuş’a "Kaybetmeye hazır mısınız? Sandıkta yenilirseniz Türkiye demokratik bir olgunlukla bu geçiş sürecini tamamlayabilir mi?" diye soruldu. Kurtulmuş, "Bu soruyu aslında başkalarına sormanız lazım. Biz demokrasiyi içselleştirerek, demokrasi konusunda kavgaları vere vere bugünlere kadar milli siyaset geleneğinin bugünkü temsilcileriyiz" yanıtını verdi. Kurtulmuş sözlerine şöyle devam etti:

Menderes'i astılar, Turgut Özal'ı...

- “Yeri geldi rahmetli Menderes darağacında asıldı, yeri geldi rahmetli Özal 'Çankaya'nın düşmanı' dendi. Türkiye'de iktidar partileri, ana muhalefet partisi kapatıldı. 27 Nisan muhtırasını bir cümle ile geçiyoruz ama o günün e-muhtırayı verenler telefonları kapatıp, kaçtı gitti.

Cumhuriyet mitinglerini yapan belli

- Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği bir şey var, biz kefenlerimizi giydik, siyaset yaptık. Tarihsel bir hesaplaşmanın içine girmek istemem. 27 Mayıs, 28 Şubat, 27 Nisan'ın üstündeki örtüyü açtığınız zaman antidemokratik güçlerin kimler olduğu, Cumhuriyet mitinglerinde orduyu kimin göreve çağırdığı ayan beyan ortadadır.

Sandıktan hangi sonuç çıkarsa çıksın...

Milletin üstünde bir tek söz söylemedik, bundan sonra da söylemeyiz. Sandıktan hangi sonuç çıkarsa çıksın. O karara saygılıyız.