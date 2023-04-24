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Sıla ilk defa Günay'da sahne aldı! 'Batsın bu dünya' söyledi dinleyenler mest oldu

Müzik kariyerinin 16. yılını geride bırakan pop müziğin en sevilen kadın şarkıcılarının başında gelen Sıla, ilk defa Günay'da sahne aldı. Sıla, kendisini izleyen Orhan Gencebay'ın 'Batsın Bu Dünya' şarkısını söyleyerek dinleyenlerden tam not aldı.

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Ünlü şarkıcı Sıla, bayramın ikinci günü Günay'da gerçekleşen şovunda 30 şarkılık geniş repertuvarıyla misafirlerini coşturdu. Sanatçı en sevilen şarkılarının yanı sıra söylediği sanat müziği eserleriyle izleyicisini mest etti.

"Böyle güzel bir yerde beraberiz"

Sıla sahnede duygularını; ''Bu akşam için bize ne mutlu. Böyle güzel bir yerde beraberiz. Biz 10 senedir filan konuşuyoruz Günay'la.Bu akşam benim için bir ilk. Çok teşekkür ediyorum Günay ailesine.'' sözleriyle ifade etti.

Sıla'dan 'Batsın bu dünya'

Sanatçıyı izleyenler arasında Orhan Gencebay da vardı. Sıla, Gencebay'ın ünlü ''Batsın Bu Dünya'' şarkısını söyleyerek büyük beğeni topladı. Gencebay bujest karşısında duygulanırken seyirci iki sanatçıyı da uzun süre alkışladı.

20 Mayıs'ta İstanbul'da

Sıla, rezervasyonları ilk günden dolan Günay sahnesine yoğun ilgi üzerine tekrar çıkacak. 6 Mayıs'da Ankara Günay, 20 Mayıs İstanbul Günay'da yeniden sahnede olacak.

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