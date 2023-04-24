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Askeri üniformalı saldırganlar 60 kişiyi öldürdü

Askeri üniformalı saldırganlar 60 kişiyi öldürdü

Afrika ülkesi Burkina Faso’da askeri üniformalı saldırganların 60 kişiyi öldürdüğü belirtildi.

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Burkina Faso’nun kuzeyindeki Ouahigouya kasabasına bağlı Karma köyünde perşembe günü askeri üniformalı kişiler, sivillere saldırdı. Görgü tanıkları, 100’den fazla kişinin kamyonetlerle ve motosikletler köye baskın düzenlediğini açıkladı.

Ouahigouya Yüksek Mahkemesi Savcısı Lamine Kabore olaya ilişkin yaptığı açıklamada, olayda yaklaşık 60 kişinin öldürüldüğünü, yaralıların hastaneye kaldırıldığını ifade etti. Saldırıyı henüz üstelenen olmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ouahigouya kasabasında 16 Nisan’da silahlı kişiler tarafından güvenlik güçlerine saldırı düzenlenmiş, saldırıda en az 40 kişi hayatını kaybetmiş, 33 kişi ise yaralanmıştı.

Burkina Faso'da, 2015'ten bu yana El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terör örgütleri saldırılar düzenliyor.

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