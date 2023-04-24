BIST 5.018
DOLAR 19,40
EURO 21,41
ALTIN 1.234,82
HABER /  EKONOMİ

THY 1 milyarıncı yolcusuna 1 milyon mil hediye etti! Peki yolculuk nereye?

THY 1 milyarıncı yolcusuna 1 milyon mil hediye etti! Peki yolculuk nereye?

Türk Hava Yolları (THY), 1 milyarıncı yolcusu olan Mustafa Balcı'ya, İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen bir törenle 1 milyon mil hediye etti. Balcı daha sonra Adıyaman'a uçtu.

Abone ol

THY'nin 1 milyarıncı yolcusu için İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen programda, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, ailesi ile Adıyaman'a gitmek için havalimanına gelen Mustafa Balcı'ya, hediye 1 milyon mil yüklenen çeki verdi.

Mustafa Balcı, THY'nin 1 milyarıncı yolcusu olmanın ve özel bir hediyeyle ödüllendirilmenin kendisi için büyük bir onur olduğunu belirterek, "Bu deneyimi yaşamak benim için unutulmaz bir anı olacak." dedi.

Şirket olarak hedeflerinin 2 milyar yolcu olduğunu belirten Prof. Dr. Ahmet Bolat ise "1933'te kurulan THY, bugün 1 milyarıncı yolcusunu taşıdı. 1 milyarıncı yolcumuzu taşıdığımız için büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz. 90 yılda 1 milyar yolcuya ulaşan markamız, 8 yıl sonra 2031'de ise 2 milyarıncı yolcuya ulaşmayı hedefliyor. Bizlere bu sevinci yaşatan tüm yolcularımıza ve bu başarıda emeği olan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Programın ardından Mustafa Balcı ve ailesinin bindiği THY uçağı Adıyaman'a hareket etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Deprem bölgesinde kurulan konteyner sayısı kaç oldu?
Deprem bölgesinde kurulan konteyner sayısı kaç oldu?
Türkiye'de bir ilk! Temelini Cumhurbaşkanı Erdoğan attı! Canlı yayında Togg kredisi fırçası...
Türkiye'de bir ilk! Temelini Cumhurbaşkanı Erdoğan attı! Canlı yayında Togg kredisi fırçası...
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Devlet Bahçeli: Kurtuluş Savaşı zamanı soğan edebiyatı mı vardı?
Devlet Bahçeli: Kurtuluş Savaşı zamanı soğan edebiyatı mı vardı?
ABD'li bilim adamları Malatya'yı deprem için uyardı! 6.8 şiddetinde deprem olabilir...
ABD'li bilim adamları Malatya'yı deprem için uyardı! 6.8 şiddetinde deprem olabilir...
Çorum'da feci kaza! Gören telefona sarılıp ihbar etti ölenler var
Çorum'da feci kaza! Gören telefona sarılıp ihbar etti ölenler var
Kırıkkale Kavşağının bayram bilançosu! Tatilde kaç araç geçti, ne kadar ceza kesildi?
Kırıkkale Kavşağının bayram bilançosu! Tatilde kaç araç geçti, ne kadar ceza kesildi?
İstanbul Havalimanı yine rekor kırdı. Günlük uçuş ve yolcu sayısında tüm zamanların rekoru kırıldı
İstanbul Havalimanı yine rekor kırdı. Günlük uçuş ve yolcu sayısında tüm zamanların rekoru kırıldı
2023-2024 eğitim öğretim yılında okullar erken mi açılacak? Bakan Mahmut Özer açıkladı
2023-2024 eğitim öğretim yılında okullar erken mi açılacak? Bakan Mahmut Özer açıkladı
Tekirdağ'da inşa edilen Trakya'nın en büyük Millet Bahçesi bitmek üzere
Tekirdağ'da inşa edilen Trakya'nın en büyük Millet Bahçesi bitmek üzere
ABD Başkanı Biden yine 'Ermeni Soykırımı' dedi! Türkiye: Siyasi şarlatanlar devrede...
ABD Başkanı Biden yine 'Ermeni Soykırımı' dedi! Türkiye: Siyasi şarlatanlar devrede...
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş iktidarı topa tuttu! Camide miting mi olur! Yapmak için 15 Mayısı niye bekliyorsunuz
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş iktidarı topa tuttu! Camide miting mi olur! Yapmak için 15 Mayısı niye bekliyorsunuz