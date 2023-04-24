BIST 5.027
DOLAR 19,40
EURO 21,39
ALTIN 1.236,76
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Çorum'da feci kaza! Gören telefona sarılıp ihbar etti ölenler var

Çorum'da feci kaza! Gören telefona sarılıp ihbar etti ölenler var

ÇORUM’un Laçin ilçesinde otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 sürücü yaralandı.

Abone ol

Edinilen bilgilere göre, İlhan Yalçın'ın kullandığı otomobil ile Esat Özdemir yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Kazada araçlarda bulunan Nezaket Yalçın, Nevzat Yalçın ile Güldane Özdemir hayatını kaybetti. Yaralanan sürücüler ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Kırıkkale Kavşağının bayram bilançosu! Tatilde kaç araç geçti, ne kadar ceza kesildi?
Kırıkkale Kavşağının bayram bilançosu! Tatilde kaç araç geçti, ne kadar ceza kesildi?
İstanbul Havalimanı yine rekor kırdı. Günlük uçuş ve yolcu sayısında tüm zamanların rekoru kırıldı
İstanbul Havalimanı yine rekor kırdı. Günlük uçuş ve yolcu sayısında tüm zamanların rekoru kırıldı
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
2023-2024 eğitim öğretim yılında okullar erken mi açılacak? Bakan Mahmut Özer açıkladı
2023-2024 eğitim öğretim yılında okullar erken mi açılacak? Bakan Mahmut Özer açıkladı
Tekirdağ'da inşa edilen Trakya'nın en büyük Millet Bahçesi bitmek üzere
Tekirdağ'da inşa edilen Trakya'nın en büyük Millet Bahçesi bitmek üzere
ABD Başkanı Biden yine 'Ermeni Soykırımı' dedi! Türkiye: Siyasi şarlatanlar devrede...
ABD Başkanı Biden yine 'Ermeni Soykırımı' dedi! Türkiye: Siyasi şarlatanlar devrede...
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş iktidarı topa tuttu! Camide miting mi olur! Yapmak için 15 Mayısı niye bekliyorsunuz
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş iktidarı topa tuttu! Camide miting mi olur! Yapmak için 15 Mayısı niye bekliyorsunuz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde: Esnafımız aynı cins ticari taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde: Esnafımız aynı cins ticari taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek
Kırşehir'de kilosu 500 lirayı bulan 'Keme' çıktı
Kırşehir'de kilosu 500 lirayı bulan 'Keme' çıktı
Saç ekimi için ideal mevsim hangisi?
Saç ekimi için ideal mevsim hangisi?
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD Başkanı'na sert tepki
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD Başkanı'na sert tepki
Tokat'ta mantar toplamaya giden kişinin cesedi bulundu
Tokat'ta mantar toplamaya giden kişinin cesedi bulundu