Çorum'da feci kaza! Gören telefona sarılıp ihbar etti ölenler var

ÇORUM’un Laçin ilçesinde otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 sürücü yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre, İlhan Yalçın'ın kullandığı otomobil ile Esat Özdemir yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Kazada araçlarda bulunan Nezaket Yalçın, Nevzat Yalçın ile Güldane Özdemir hayatını kaybetti. Yaralanan sürücüler ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.