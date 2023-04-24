Kırşehir'de kilosu 500 lirayı bulan 'Keme' çıktı

Kırşehir'de kilosu 250-500 lira arasında değişen 'keme' bazı bölgelerde çıkmaya başladı.

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Keme mantarı Kırşehir'de son yağışların da etkisiyle bazı bölgelerde kendini gösterdi.

Kırşehir'de kırsal alanlarda etkili olan ve fiyatıyla şaşırtan mantar türü 250-500 lira arasında değişen fiyatıyla alıcısını bekliyor. Kırmızımsı ve soluk renge sahip olan mantar türü Kırşehir'de özellikle 'Irmak Bucağı' olarak adlandırılan bölgede çokça bulunuyor.

Halk arasında protein deposu olarak bilinen ve özel hazırlanan şekliyle sofralarda yer alan mantar türü genellikle çayırlık ve otluk alanlarda bulunuyor.