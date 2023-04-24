Van Gölü temizleniyor. Bakın gölden ne kadar dip çamuru ve balçık çıkarıldı?

Van Gölü'nde 72 iş makinesi ve 80 personelle yapılan çalışmalarla 2 milyon 700 bin metreküp dip çamuru temizlenmesi hedefleniyor

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Van Gölü’nde devam eden temizleme çalışmalarında şu ana kadar 880 bin metreküp dip çamuru ve balçık çıkarıldı.

Van Büyükşehir Belediyesinin Van Gölü'nün korunmasına yönelik başlattığı çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede geçen yıl gölde başlayan 1. etap dip çamuru ve balçık çalışması tamamlanırken, 2 ve 3. etaplarda da çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülüyor.

Yüzölçümüyle dünyanın en büyük sodalı gölü ve Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölü, Van Büyükşehir Belediyesi tarafından kirlilikten arındırılıyor. Büyükşehir belediyesince başlatılan balçık ve dip çamuru temizliği çalışmaları ile Van Gölü’nün gelecek nesillere daha temiz bir şekilde bırakılması hedefleniyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının koordinasyonunda uzun süredir titizlikle sürdürülen temizlik çalışmasında bugüne kadar yaklaşık 880 bin metreküp balçık ve dip çamuru temizliği yapıldı.

Tuşba ilçesi İskele Mahallesi sahil kısmında başlatılan 1. etaptaki çalışmalar tamamlanırken, üniversite ve İskele 15 Temmuz Parkı arasındaki 2. etap ile İpekyolu ilçesi Yaşar Kemal Parkı sahil kısmındaki 3. etapta ise çalışmalar son süratle devam ediyor.

72 iş makinesi ve 80 personel ile yapılan çalışmalarla gölün 14 kilometrelik sahil bandında 2 milyon 700 bin metreküp dip çamuru temizlenmesi hedefleniyor. Projede, şu ana kadar 880 bin metreküp dip çamuru ve balçık çıkarıldı.