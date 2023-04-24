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Yusuf Arda kurşunların hedefi oldu! Meğer annesiyle...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Yusuf Arda kurşunların hedefi oldu! Meğer annesiyle...

ADANA’da iki grubun silahlı kavgasında kafasına kurşun isabet etmesi sonucu ölen 1,5 yaşındaki Yusuf Arda'nın annesiyle birlikte bayram gezmesine gittiği ortaya çıktı.

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İddiaya göre, husumetli olan iki grup mahallede karşılaşınca kavga etmeye başladı. Silahların konuştuğu kavgada iki grup birbirlerine defalarca ateş açtı. Açılan ateşler sonucunda 7 kişi yaralandı.

Kavganın ortasında kaldılar

Bu sırada ailesine bayram gezmesine giden Fatma Fıratokulu ise 1 buçuk yaşındaki oğlu Yusuf Arda ile kavganın ortasında kaldı. Bu sırada sıkılan kurşunların biri minik Yusuf’un kafasına isabet etti.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Yusuf Arda’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 7 kişi ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

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