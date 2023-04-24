Havalar ısınıyor. Klima almadan önce bunlara dikkat edin

Havaların ısınmasıyla, klimalara olan talebin artması bekleniyor. Peki doğru klimayı seçerken nelere dikkat edilmesi gerekiyor.

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Yaşam kalitesini artıran klimalar, artık hayatın vazgeçilmezleri arasına girdi. Klimaların uzun ömürlü olması, beklentileri karşılaması, bütçe dostu olması ve sorunsuz çalışması büyük önem taşıyor. Piyasada farklı özelliklere sahip yerli ve yabancı çok sayıda klima modeli olması, tüketicilerin seçimini de zorlaştırıyor. Özellikle üretim maliyetleri ve enerji fiyatlarındaki artışla birlikte klima fiyatlarının da artması tüketicilerin en doğru tercihi yapmasını çok daha önemli hale getiriyor.

Baymak Akademi Direktörü Mustafa Bozkurt tüketicinin doru klima seçimi için nelere dikkat etmesi gerektiğini açıkladı: "Doğru klima tercihi ve klimaların doğru kullanımıyla konforlu yaşam alanlarına sahip olmak mümkün. Bunu sağlamak adına hem sağlığınızı hem de bütçenizi korumak için tercihler çok büyük önem taşıyor. Nasıl bir klimaya ihtiyaç olduğu, mekânın özelliklerini dikkate alarak belirlenmeli."

Elektrik tasarrufu için dikkat edilmesi gereken noktalar

Bozkurt, klima seçiminde dikkat edilmesi gereken ilk konunun cihazın verimi, enerji tüketim sınıfı ve montajı yapılacak alanın ısıtma ve soğutma ihtiyacına uygunluğu olduğunu belirtti.

Hem verimlilik hem de enerji tasarrufu için en az A+ ve üzeri enerji sınıfındaki inverter özellikli SEER ve SCOP değerleri yüksek cihazların tercih edilmesi gerektiğine vurgu yapan Bozkurt, 'Klimaların enerji etiketlerinde belirtilen SEER yani mevsimsel enerji verimliliği oranı değeri ve SCOP mevsimsel performans katsayısı cihazın sahip olduğu enerji verimliliğini seviyesini gösterir. SEER ve SCOP değerleri ne kadar yüksek olursa ünite o kadar verimli çalışır ve elektrik tüketimi de düşük olur.' açıklamasında bulundu.

Özellikle soğutma modunda kullanılan ECO modu özelliğine sahip klimaların tercih edilmesinin elektrik sarfiyatını azaltacağına işaret eden Bozkurt 'Klima kullanımında gerek sağlığımız gerekse düşük elektrik sarfiyatı için kullanılmasını tavsiye ettiğimiz oda sıcaklıkları; yazın 24-26 derece santigrat kışın 21-23 derece santigrat olmalı.

Sıcaklık farkından kaynaklanan sağlık problemleri yaşanmaması adına; iklimlendirme yapılan alanlarda, ani sıcaklık değişiklikleri yapılmasını tavsiye etmiyoruz. Dış hava sıcaklığı ve iç ortam sıcaklığı arasında 6-8 derecelik bir fark olmasına dikkat edilmesini öneriyoruz. Örneğin dışarısı 30 dereceyken ev sıcaklığı 24 derece olmalı.' değerlendirmesinde bulundu.

UV teknolojisi havanın temizlenmesine destek oluyor

Bahar aylarıyla birlikte alerjik tepkilerin yaygınlaşması, hava kalitesinin öneminin daha da iyi kavranmasını sağlıyor. Bozkurt, yeni nesil Baymak Elegant Plus UV klimaların, ultraviyole teknolojisiyle; virüs, mantar ve bakterilerden büyük oranda koruyarak havanın temizlenmesine yardımcı olduğunu belirtti.

Tercih edilecek klimanın fiyatına montajın dahil olmasının önemli kriterlerden bir diğeri olduğuna işaret eden Bozkurt, klima kumandasının oda termostatı olarak da kullanılabilmesi, favori ayarlara tek tuşla ulaşılabilmesi, klimanın otomatik devreye girme, kendi kendini temizleme, zaman programı yapabilme, sessiz çalışma (silence) özelliğine sahip olmasının yanı sıra; nem alma, ECO modu, Wi-Fi ile uzaktan kontrol gibi özelliklerin de tüketicilerin tercihinde etkili olması gerektiğini aktardı.

Çevre için R32 gazı, sessizlik için düşük desibel seviyesi önemli

Öte yandan klimanın içinde kullanılan soğutucu akışkanın türü hem verimlilik hem de çevre duyarlılığı açısından önemli bir fark yaratabiliyor.

Küresel ısınmayla birlikte alternatif akışkan arayışlarının başladığını ve çevre duyarlılığına sahip bilinçli tüketicilerin R32 soğutucu akışkan kullanılan klimaları tercih etmesinin faydalı olacağını ifade eden Bozkurt, gürültü seviyesinin de önemine dikkati çekti. Bozkurt, 'Klimanızın ne kadar gürültülü olduğu; marka modeli ile yaşı, türü ve bulunduğu şartlara göre değişkenlik gösterebilir. Konfor isteyenlere desibel değeri düşük ve sessiz çalışma (silence) moduna sahip klimaların tercih edilmesini öneriyorum.' ifadelerini kullandı.

Garanti süresi kadar kapsamı da önemli

Bozkurt, klima satın alırken bir diğer önemli hususun da garanti süresi olduğuna vurgu yaparak, 'Düşük garanti süresi yerine daha uzun garanti verilen cihazlar tercih edilmeli ve bu garantinin tüm ürünü koşulsuz olarak kapsadığına dikkat edilmeli.' uyarısında bulundu.

Satın alınacak markanın bölgedeki yaygınlığının da ayrıca dikkat edilmesi gereken konular arasında yer aldığına dikkati çeken Bozkurt, 'Satın alınacak markanın bulunulan bölgede yaygın bayi ve yetkili servis ağı, hızlı montaj ve servis hizmeti sağlayabilme kapasitesi, 7/24 çağrı merkezi ve yüksek müşteri memnuniyeti oranın olması da dikkate alınmalı.' dedi.