Ankara'da bakıcıları tarafından darp edildi! Münevver teyzeden acı haber

İki ay önce bakıcıları tarafından darp edildiği iddia edilen 91 yaşındaki Münevver Güneysu yoğun bakımda tedavisi sürerken hayatını kaybetti. Yaşlı kadının başından aşağı yemek döküldüğü de iddia edilmişti.

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İddialara göre, 91 yaşında Münevver Güneysu, bakıcısı C.C. (77) ve bakıcının oğlu S.C. (54) tarafından dövülerek çeşitli işkencelere maruz kaldı. İşkence izlerini görür görmez hastaneye gittiklerini söyleyen Güneysu’nun torunu Derya Yılmaz bakıcılardan şikayetçi olduklarını fakat savcılıkta bakıcıların ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldıklarını söyledi. Yılmaz yaşadıkları olayı şöyle anlattı:

“Babaannemin evine 21 ocakta gittiğimizde evde salonda yattığını gördük ve babaannem bize düştüğünü söyledi. Onlardan korktuğu için o düştüm lafının konuştu.Böbreğin olduğu taraf ve ayaklarına vurulmuş bir vaziyette bulduk babaannemi. Her tarafı morarmıştı. Daha sonra yaptıkları yemeği üzerine döktüğünü söyledi. Ardından babaannem yere düştükten sonra hasta bakıcısının oğlu babaanneme tekme tokat girişiyor. Babaannem iki ay sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde yoğun bakıma kaldırılıyor."

Vefat eden kadın otopsi raporunun ardından cenaze işlemleri için aileye teslim edilecek.