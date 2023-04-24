BIST 5.053
DOLAR 19,40
EURO 21,37
ALTIN 1.237,96
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Ankara'da bakıcıları tarafından darp edildi! Münevver teyzeden acı haber

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ankara'da bakıcıları tarafından darp edildi! Münevver teyzeden acı haber

İki ay önce bakıcıları tarafından darp edildiği iddia edilen 91 yaşındaki Münevver Güneysu yoğun bakımda tedavisi sürerken hayatını kaybetti. Yaşlı kadının başından aşağı yemek döküldüğü de iddia edilmişti.

Abone ol

İddialara göre, 91 yaşında Münevver Güneysu, bakıcısı C.C. (77) ve bakıcının oğlu S.C. (54) tarafından dövülerek çeşitli işkencelere maruz kaldı. İşkence izlerini görür görmez hastaneye gittiklerini söyleyen Güneysu’nun torunu Derya Yılmaz bakıcılardan şikayetçi olduklarını fakat savcılıkta bakıcıların ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldıklarını söyledi. Yılmaz yaşadıkları olayı şöyle anlattı:

“Babaannemin evine 21 ocakta gittiğimizde evde salonda yattığını gördük ve babaannem bize düştüğünü söyledi. Onlardan korktuğu için o düştüm lafının konuştu.Böbreğin olduğu taraf ve ayaklarına vurulmuş bir vaziyette bulduk babaannemi. Her tarafı morarmıştı. Daha sonra yaptıkları yemeği üzerine döktüğünü söyledi. Ardından babaannem yere düştükten sonra hasta bakıcısının oğlu babaanneme tekme tokat girişiyor.  Babaannem iki ay sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde yoğun bakıma kaldırılıyor."

Vefat eden kadın otopsi raporunun ardından cenaze işlemleri için aileye teslim edilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
14 Mayıs seçimlerine 20 gün kaldı! 5 yıl boyunca görev yapacak yeni isimler belirlenecek
14 Mayıs seçimlerine 20 gün kaldı! 5 yıl boyunca görev yapacak yeni isimler belirlenecek
Bilecik Belediye Başkanı'nın görevden uzaklaştırılma süresi uzatıldı
Bilecik Belediye Başkanı'nın görevden uzaklaştırılma süresi uzatıldı
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Erzincan ve çevre iller için sağanak yağış uyarısı
Erzincan ve çevre iller için sağanak yağış uyarısı
Erdemir saat ücretli işe alım yapacak
Erdemir saat ücretli işe alım yapacak
Kocaeli'deki 80 yıllık köy evleri yıllara meydan okuyor
Kocaeli'deki 80 yıllık köy evleri yıllara meydan okuyor
Batman'da toplanan bu otun kilosu bin liradan satılıyor
Batman'da toplanan bu otun kilosu bin liradan satılıyor
Adıyaman’da 8 bin öğrenciye kitap dağıtıldı
Adıyaman’da 8 bin öğrenciye kitap dağıtıldı
Denizli'de bayram trafiğinde çarpılan yayanın cesedi saatler sonra bulundu
Denizli'de bayram trafiğinde çarpılan yayanın cesedi saatler sonra bulundu
Bakan Mustafa Varank'tan Fazıl Say'ın "100. Yıl Marşı"na yorum
Bakan Mustafa Varank'tan Fazıl Say'ın "100. Yıl Marşı"na yorum
Rüştü Reçber'in oğlu Burak, Queens Park Rangers’a imza attı
Rüştü Reçber'in oğlu Burak, Queens Park Rangers’a imza attı
Amasya'da deprem oldu! Çevre illerden de hissedildi Kandilli açıkladı...
Amasya'da deprem oldu! Çevre illerden de hissedildi Kandilli açıkladı...