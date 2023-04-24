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Bilecik Belediye Başkanı'nın görevden uzaklaştırılma süresi uzatıldı

Bilecik Belediye Başkanı'nın görevden uzaklaştırılma süresi uzatıldı

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in görev den uzaklaştırılması 2 ay daha uzatıldı.

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20 Ocak 2022 günü Bilecik Belediyesinde meydana gelen olayda, CHP’li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’in danışmanı Selçuk Erdağı, bir AVM inşaatının iskanı için 200 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yakalanmıştı.

Ardından soruşturmanın selameti açısından Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin 25 Şubat 2022 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından 2 ay görevden uzaklaştırılmıştı. Yaşanan süreçte her defasında 2 ay görevden uzaklaştırılma yazısı gelen Şahin 25.04.2023 tarihinden itibaren 2 aylığına yeniden başlayacaktı.

Diğer yandan, Bilecik Belediyesindeki rüşvet iddiaları nedeniyle görevinden uzaklaştırılan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, hakkında açılan bir başka bir davada 2 yıl 1 ay ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Bilecik'te belediye başkanlığı görevini belediye başkan vekili olarak Melek Mızrak Subaşı sürdürüyor.

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