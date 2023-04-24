Batman'da toplanan bu otun kilosu bin liradan satılıyor

BATMAN'ın SASON ilçesinde yüksek dağlarda yetişen ve birçok hastalığa iyi geldiği belirtilen "zuzubak" otu, kilosu bin liradan satılıyor.

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Batman'ın Sason ilçesinde Mereto ve Zoveser Dağları eteklerinde yetişen, birçok hastalığa iyi geldiği ileri sürülen zuzubak otu, dağ köylerinde yaşayan vatandaşlar için önemli bir geçim kaynağı oldu. Özelikle yöre halkı tarafından yemeklerde baharat olarak tüketilen zuzubak otu, bölgede azalması nedeniyle bu yıl kilogramı bin liradan alıcı buluyor.

Zuzubak otunun çok şifalı olduğunu belirten vatandaşlardan Fersende Soyasal, "Bu otu biz tuzla öğüterek baharat olarak kullanıyoruz. Özelikle ayranın içinde koyarak içiyoruz. Her dilde zuzubak olarak bilinir. Yüksek kesimlerde, taşlı alanlarda yetişiyor. Her yerde yetişmez. Bir kilosu bin liradır. Sason'da en yüksek dağlarda bulunur. Çok güzel bir kokusu var. Yemeğe katılınca yemeğin kokusu da çok güzel oluyor. Kaya tuzuyla dövülerek ufaltılıp yemeklerde baharat olarak tüketilir. Çok şifalı bir bitkidir" dedi.