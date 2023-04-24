BIST 5.068
DOLAR 19,40
EURO 21,34
ALTIN 1.236,62
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Batman'da toplanan bu otun kilosu bin liradan satılıyor

Batman'da toplanan bu otun kilosu bin liradan satılıyor

BATMAN'ın SASON ilçesinde yüksek dağlarda yetişen ve birçok hastalığa iyi geldiği belirtilen "zuzubak" otu, kilosu bin liradan satılıyor.

Abone ol

Batman'ın Sason ilçesinde Mereto ve Zoveser Dağları eteklerinde yetişen, birçok hastalığa iyi geldiği ileri sürülen zuzubak otu, dağ köylerinde yaşayan vatandaşlar için önemli bir geçim kaynağı oldu. Özelikle yöre halkı tarafından yemeklerde baharat olarak tüketilen zuzubak otu, bölgede azalması nedeniyle bu yıl kilogramı bin liradan alıcı buluyor.

Zuzubak otunun çok şifalı olduğunu belirten vatandaşlardan Fersende Soyasal, "Bu otu biz tuzla öğüterek baharat olarak kullanıyoruz. Özelikle ayranın içinde koyarak içiyoruz. Her dilde zuzubak olarak bilinir. Yüksek kesimlerde, taşlı alanlarda yetişiyor. Her yerde yetişmez. Bir kilosu bin liradır. Sason'da en yüksek dağlarda bulunur. Çok güzel bir kokusu var. Yemeğe katılınca yemeğin kokusu da çok güzel oluyor. Kaya tuzuyla dövülerek ufaltılıp yemeklerde baharat olarak tüketilir. Çok şifalı bir bitkidir" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Adıyaman’da 8 bin öğrenciye kitap dağıtıldı
Adıyaman’da 8 bin öğrenciye kitap dağıtıldı
Denizli'de bayram trafiğinde çarpılan yayanın cesedi saatler sonra bulundu
Denizli'de bayram trafiğinde çarpılan yayanın cesedi saatler sonra bulundu
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Bakan Mustafa Varank'tan Fazıl Say'ın "100. Yıl Marşı"na yorum
Bakan Mustafa Varank'tan Fazıl Say'ın "100. Yıl Marşı"na yorum
Rüştü Reçber'in oğlu Burak, Queens Park Rangers’a imza attı
Rüştü Reçber'in oğlu Burak, Queens Park Rangers’a imza attı
Amasya'da deprem oldu! Çevre illerden de hissedildi Kandilli açıkladı...
Amasya'da deprem oldu! Çevre illerden de hissedildi Kandilli açıkladı...
Bakan Mahmut Özer tarihi duyurdu! Telafi programları başlıyor
Bakan Mahmut Özer tarihi duyurdu! Telafi programları başlıyor
7,1 büyüklüğünde deprem oldu! Can kaybı-yaralı var mı?
7,1 büyüklüğünde deprem oldu! Can kaybı-yaralı var mı?
14 Mayıs seçimlerine 20 gün kaldı! 5 yıl boyunca görev yapacak yeni isimler belirlenecek
14 Mayıs seçimlerine 20 gün kaldı! 5 yıl boyunca görev yapacak yeni isimler belirlenecek
Muğla Köyceğiz’de TOKİ konutlarının inşaatı başladı
Muğla Köyceğiz’de TOKİ konutlarının inşaatı başladı
28 yılda 3 barajlık tasarruf
28 yılda 3 barajlık tasarruf
Finansal hizmetler güven endeksi Nisan ayında yükseldi
Finansal hizmetler güven endeksi Nisan ayında yükseldi