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Bakan Mustafa Varank'tan Fazıl Say'ın "100. Yıl Marşı"na yorum

Bakan Mustafa Varank'tan Fazıl Say'ın "100. Yıl Marşı"na yorum

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, piyanist Fazıl Say'ın bestelediği "100. Yıl Marşı" için "Bence olmamış" yorumunu yaptı.

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Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say’ın Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı vesilesi ile bestelediği, sözleri şair Ayten Mutlu’ya ait olan "100. Yıl Marşı"  yayınlandı.  Marşın kaydını sosyal medyadan paylaşan sanatçı şu mesajı yazdı:

"Dostlarım, 23 Nisan gibi özel ve anlamlı bir günde 100. Yıl Marşımızı paylaşmak benim için mutluluktur. İyi dinlemeler diliyorum, güzel enerjiler getirsin size bu müzik. Bir gün hep beraber söylemek umuduyla. İçtenlikle, sevgiyle."

Say’ın attığı tweet'i alıntılayan Varank, “Bence olmamış...” yorumunda bulundu. Varank’ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada büyük etkileşim aldı.

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