Şırnak’ta silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Şırnak'ın İdil ilçesi Yavşan köyünde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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İdil ilçesi Yavşan köyündeki 2 eve silahlı kişilerce dün gece saatlerinde silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda Mehmet A., Abdullah E. (23) ve Eşref E. (49) ağır yaralandı. Saldırının ardından güvenlik güçleri köye gelerek güvenliği sağladı ve köyün giriş çıkışlarını kapattı.

Yaralılar, askeri helikopterle Cizre Devlet Hastanesine kaldırılırken, Mehmet A., doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer iki yaralının tedavisi sürüyor.

Güvenlik güçleri saldırının ardından kaçan silahlı kişilerin yakalamak için operasyon başlattı.