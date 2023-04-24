AK Parti listesinden milletvekili adayı olan HÜDA-Par yöneticisi Hizbullah'tan hapis yatmış

Cumhur İttifakı'na katılan ve AK Parti listelerinden seçime giren HÜDA-PAR'la ilgili 'Hizbullah' tartışmalarının ardı arkası kesilmiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti yönetimi "HÜDA-PAR'ın Hizbullah'la bağlantısı yok" diyor. Ancak AK Parti milletvekili aday listesine giren HÜDA Par Diyarbakır İl Başkanı Faruk Dinç'in 2009 yılında Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Hizbullah davası kapsamında hapis yattığı ortaya çıktı.

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Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, AKP kontenjanından milletvekili adayı gösterilen HÜDA Par Diyarbakır İl Başkanı Faruk Dinç'in 2009 yılında Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Hizbullah davası kapsamında hapis yattığını yazdı. AK parti listelerinde 4 HÜDA-PAR'lı olduğunu hatırlatan İsmail Saymaz, HÜDA-PAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu'nun İstanbul 3. Bölge 4. sıradan, Genel Sekreter Şehzade Demir'in Gaziantep 6. sıradan, HADA-PAR Sözcüsü Serkan Ramanlı'nın Batman 2. sıradan, Diyarbakır İl Başkanı Faruk Dinç'in ise Mersin 4. sıradan aday olduğunu yazdı.

Genel Başkan Yapıcıoğlu'nun vaktiyle Hizbullah davasında avukatlık yaptığını ve "Hizbullah'ı terörist olarak görmüyorum" dediğini belirten İsmail Saymaz, "Şehzade Demir de Hizbullah'ın kapatılan dergisi İnzar'ın yazarlarındandı. Faruk Dinç ise 2007 yılında Malatya İnönü Üniversitesi'nde Eczacılık Fakültesi'nde okurken, İhya Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği'nin (İhya-Der) aktivistiydi." ifadesini kullandı. Saymaz şunları kaydetti:

Kurucuları da Hizbullah sanıkları..

"İhya-Der Hizbullah'ın 2004'ten sonra oluşturduğu yasal alandaki yapılanmalarından biriydi. Cezaevinden salıverilen Hizbullahçılar örgütün talimatı doğrultusunda Diyarbakır, Batman, Şırnak, Adıyaman ve Elazığ'da Mustazaf-Der, Umut-Der, Vahdet-Der, İkra-Der ve İhya Der'i kurdular. Önce Vuslat Kitabevi ve Esnaf Mescidi'nin etrafında toplandılar. 2007'de merkezi Elazığ'da bulunan İhya-Der'in Malatya Şubesi'ni kurdular. Hizbullahçı erkeklerin eşleri Hayrın Yolcuları Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği'ni açtı. İki derneğin kurucuları Hizbullah sanıklarıydı.

30 Nisan 2009'da tutuklandı...

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında Elazığ ve Malatya'daki İhya-Der'liler 27 Nisan 2009'da gözaltına alındı. Şüpheliler arasında Faruk Dinç de vardı. Dinç, İhya-Der'in Taziye ve Cenaze Komisyonu üyesiydi ve altı etkinlikte görev almıştı. Evindeki aramada çıkan CD'de, “Hizbullah-İlim terör örgütünce propaganda amaçlı kullanılan resimler ve şahıs isimlerinin bulunduğu” tespit edildi. Tekfircilerin baş eserlerinden “İslam'ın Hareket Metodu” adlı yasaklı kitap da bulundu. Dinç, 30 Nisan 2009'da tutuklandı. Dinç'in de aralarında olduğu 19 sanığa üyelikten, bir kişiye yöneticilikten dava açıldı.

6 Temmuz'da tahliye edildi, beraat etti

Dinç, mahkemede “İhya-Der'e üye olmadığını, yasal toplantılara katıldığını, Taziye ve Cenaze Komisyonu'nda faaliyet gösterdiğini” kaydetti. Dinç, 6 Temmuz 2009'da tahliye edildi. Dava 2010'da beraatle bitti. İltisaklı muhalife belediyede yevmiyeyle ot yolmak yasakken… Yargılanıp tutuklanan, propaganda CD'leri bulunduran ve derneği kapatılan Faruk Dinç, Hizbullah'la iltisakı sayesinde Cumhur İttifakı'nın milletvekili adayı olabiliyor. Üstelik Hizbullah'ın kaçırıp işkence ettiği, domuzbağıyla öldürüp mezar eve gömdüğü İslamcı feminist Konca Kuriş'in şehri Mersin'den…"