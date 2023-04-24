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Anlık altın fiyatları! 24 Nisan çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? Gözler FED kararında...

Anlık altın fiyatları! 24 Nisan çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? Gözler FED kararında...

Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları araştırılıyor. 24 Nisan 2023 gram altın, çeyrek altın ne kadar? Altın alış - satış fiyatları merak ediliyor. Bugün altında düşüş var işte anlık altın fiyatları...

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Altının ons fiyatındaki değişim altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.  24 Nisan 2023 altının 1.979 dolardan işlem görürken çeyrek altın, gram altında düşüş görülüyor. Altının gram fiyatı bugün 1233 lira oldu.

24 Nisan altın fiyatları

Gram altın alış 1.233,46 satış 1.233,63

Çeyrek altın alış 2.163,00 satış 2.229,00

Yarım altın alış 4.327,00 satış 4.431,00

Cumhuriyet altını alış 8.628,00 satış 8.827,00

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş bayramdan sonra  yatay gidişatın devam edeceğini belirtmiş ve şöyle devam etmişti:

Gözlerimiz 3 Mayıs’ta ABD Merkez Bankası’nda Fed’in faiz kararında olacak. Piyasalar yavaş yavaş Fed’i fiyatlayabilir.   En büyük yanılgı da serbest piyasa ile ekran fiyatları arasındaki fark. Serbest piyasaya kanan vatandaşlar çok oluyor. Özellikle 1300 lira altındaki sarkmalarda yine 1270 gibi rakamlar alım fırsatı oluyor

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