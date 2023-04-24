Abdülkadir Selvi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Aleviyim' demesine kızdı! Yaptığı şey çok tehlikeli...

CHP lideri ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Alevi' videosuyla ilgili tartışma sürerken, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Kılıçdaroğlu’nun etnik ve mezhep siyasetine yönelmesi tehlikeli, Erdoğan'ın duruşu doğru" yorumu yaptı.

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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Alevi" başlıklı videosundaki çıkışını değerlendirdi. Kılıçdaroğlu'nu mezhep ve kimlik siyaseti yapmakla suçlayan Abdulkadir Selvi, Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'nun çıkışına gösterdiği tepkinin ise doğru olduğunu yazdı. İşte Selvi'nin yazısından bazı satır başları...

CHP'li gazeteciler yazmadı mı!

- Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı gündeme gelince CHP’ye yakın gazeteciler, Alevi olduğu için seçim kazanamaz diye kampanya yaptılar. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı destekleyenler, 'Kılıçdaroğlu Alevi, kazanamaz' demediler mi?

- İYİ Parti’den Halil İbrahim Oral bunu bizzat açıklamadı mı? Bu çağdışı kafa karşısında hiç tereddüt etmeden Kılıçdaroğlu’nu savundum. Ama şimdi Kılıçdaroğlu’nun etnik ve mezhep siyasetine yönelmesini tehlikeli buluyorum.

En büyük destek Erdoğan'dan gelmedi mi

- O zamanlar Kılıçdaroğlu’na en büyük destek Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gelmişti. Kılıçdaroğlu’nun birkaç oy uğruna Aleviliğini sahaya sürmesi karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan yine çok doğru bir yerde durdu.

- Sakarya’daki konuşmasında, 'Bizim Sünnilik diye Alevilik diye dinimiz yok, bizim dinimizin tek bir adı var o da İslam’dır. Dini kimliğimizin tek bir adı var, o da Müslümanlıktır. Alevilik, Şiilik ne karıştırıyorsun bunları. Ama dert başka. Vatandaşlarımızın yıllarca ihmal edilen hak ve hukuklarını kullanabilmelerine imkân sağladık. Artık bu tartışmaların yeri de gereği de kalmamıştır' dedi.

- Bu sözün üzerine söz söylenmez. Doğru yer burasıdır, doğru tavır budur."