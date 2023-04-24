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CHP Sivas Milletvekili Yozgat’ta kaza geçirdi

CHP Sivas Milletvekili Yozgat’ta kaza geçirdi

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Yozgat’ta trafik kazası geçirdi. Kazada yaralanan Karasu ve sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Edinilen bilgiye göre kaza, Akdağmadeni ilçesi yakınlarında meydana geldi. Ankara’dan Sivas istikametine giden Cengiz Kınaş yönetimindeki 34 CUK 178 plakalı araç, yağış nedeniyle kontrolden çıkarak refüje düştü.

Kazada sürücü ile birlikte CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Yozgat Şehir Hastanesine getirildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Tedavi sonrası açıklamalarda bulunan CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, "Yağış vardı, şoför arkadaş aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti ve kaza yaptık. İyiyiz, bir sıkıntı yok.” dedi.

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu’yu hastanede CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven ve partililer de yalnız bırakmadı.

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