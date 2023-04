Yeni Altay Tankı TSK'ya teslim edildi! Erdoğan hedefini açıkladı, dikkat çeken seri üretim mesajı!

umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Arifiye'de 'Yeni Altay Tankının Testler için TSK'ya Teslimi Programı Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ordumuz tarafından testleri tamamladıktan hemen sonra tanklarımızın seri üretimine başlayacağız." ifadelerini kullandı. Öte yandan hedefini açıklayan Erdoğan "Bize her zaman 'yapamayız' diyenlere inat en iyisi yaparak yola koyulduk. Hedefimizi tam bağımsız savunma sanayi olarak belirledik" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı projesiyle BMC Savunma tarafından üretilen iki adet Yeni Altay Tankı, Sakarya Arifiye'de düzenlenen törenle testleri için Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Yeni Altay Tanknının Testler İçin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Sevgili Sakaryalılar, Savunma sanayimizin değerli çalışanları, hepinizi selamlıyorum. Bugün son günü idrak ettiğimiz Ramazan Bayramı'nızı tebrik diyorum. Akyazı'da bugün farklı törenler mi desem kutlamalar mı desem... siyasetin böyle bir özelliği var selam vermeden çıkmanın faturası ağır çıkar. Bugün bu Altay tankının teslim edilmesi bize ayrı bir güzellik kattı. Öncellikle bu tören vesilesiyle tüm şehitlerimiz Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere şükranla yad ediyorum. Bugün bir başka gurur verici projemizin; Altay tankının test için teslim törenini yapıyoruz.

"Kara aracı alanında tüm ihtiyaçlarımız karşılar hale geldik"

Şimdiye kadar bu kapsamda pek çok araç ürettik. Çok sayıda aracın üretimini başarıyla geliştirdik. Yine fırtına obüslerini ordumuzun hizmetine sunduk. Çok geniş bir yelpazede ürün gamına sahip olduk. Bunlarla birlikte araçlarımızdaki silah sistemlerini anti tank mühimmatlarını üretiyoruz. Kara aracı alanında çok şükür tüm ihtiyaçlarımız karşılar hale geldik. Bunula da yetinmiyor dost ve müttefik ülkelere destek oluyoruz. Çatışma bölgesinde sınan araçlarımız başarılı olmuştur. Değerli arkadaşlar yeni Altay Tankı ile savunma sanayisi atılımları geliştirmeyi amaçlıyoruz. Diğer savunma projeleri gibi pek çok zorlukla karşılaştık. Projemiz engellenmeye çalışıldı. Maruz kaldığımız onca saldırıya rağmen pes etmedik. Daha iyisini için canla başla çalıştık. Bilhassa mühendislerimiz büyük emek harcadılar. Yerli ve milli alt sistemler tasarladılar. Birçok yeni sistemi tankımıza entegre ettiler. Ortaya yeni Altay çıktı.

"ALTAY'ı yerli motor ile envanterde alacağız"

Beka kabiliyetinin de güçlendirdik. Yeni Altay 3. nesilden de öte bir hâle geldi. Ordumuz tarafında testleri tamamlandıktan hemen sonra seri üretime başlayacağız. Diğer yandan Arifiye fabrikasıyla ilgili hani diyorlar ya 'Katar'a sattılar.' Burada yüzde 51'i bize aittir, yüzde 49 Katar'a aittir. Bunu bilmeden yalan üstüne yalanla engel olamaya çalıştılar. Arifiye tesislerinde 400 beygir ilk yerli ve milli motorların üretim çalışmalarına başladık. İnşallah Altay'ı yerli motor ile envanterde alacağız. Yeni Altay Tankı'nın bu coğrafyada görev yapacağına inanıyorum. Projede emeği olan herkesi tebrik ediyorum. Yeni Altay'ların ülkemize milletimize hayırlı olması diliyorum.

"Hedefimizi tam bağımsız savunma sanayi olarak belirledik"

Savunma Sanayinde geliştirilen her ürünün yanından çok ciddi bir emek ve sabır vardı. Büyük takdir toplayan SİHA'larımız, tanklarımız böyle ortaya çıktı. Burada işe paradigmayı değiştirmeye başladık. 20 yıl önce tabanca üretemiyorduk. Şimdi ne oldu tabancanın daniskasını üretiyoruz.. Mesele inanmak, azmetmek. Erbakan hocanın her zaman bir lafı vardır Mesele inanacaksın, sonra neticesini alacaksın. Bütün bunların envai çeşidini özel sektörde de, devlet olarak da üretir hale geldik. Bize her zaman 'yapamayız' diyenlere inat en iyisi yaparak yola koyulduk. Hedefimizi tam bağımsız savunma sanayi olarak belirledik.

Kendimizin imal edebileceği hiçbir ürünü dışardan lamama yoluna gittik. Daha ilk denemede pes demek yerine sonuca ve başarıya kilitlendik. 20 yılda dışa bağımlılığı yüzde 20'lere düşürdük. Savunma projelerimiz, 75 milyar dolarlık bir proje hacmine ulaştı. Geçtiğimiz sene 4 milyar 400 milyon dolar ile rekor kırdık. Sadece son bir kaç hafta içerisinde gurur kaynağı olacak projeyi mutluluğunu yaşattık. TCG Anadolu'yu denizlerle kavuşturduk. Gökbey test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdik. Bugün savunma sanayi alanından 2 binden fazla firmamız faaliyet gösteriyor.

Savunma sanayinin hem milletimizin güvenliğine hem de istihdama daha da katkı yapacağına inanıyorum. Kıymetli arkadaşlar, hatırlarsanız geçmişte birileri İHA ve SİHA'ları 'maket uçak' olarak tabir ediyordu. Bugünde TCG Anadolu için iki bombalık ömrü var diyorlar. Bunlar bu ülkenin evladı olmaz. Bu hazımsızlık Türkiye'de siyaset yapanların her yerine girmiş. Karadeniz Gazı'nın Rus gazı zannedenler bile oldu. Siz yaptınız de niye yaptınız mı dedik. Togg'u hala ülkemizde üretilmiyor diyenleri saymıyorum. Yeni Altay Tankı konusunda çeşitli iftiralar atılması kuvvetle muhtemeldir. Hiçbir zaman yapamayacakları projeleri kötüleyeceklerdir. Türkiye Yüzyılı'nın inşasının önüne geçemeyecekler. Eli kanlı terör örgütlerini bu ülkenin başına tekrar bela edemeyecekler. Çok daha önemli projeler ile onları rahatsız etmeyi sürdüreceğiz.

İşte ALTAY tankının özellikleri

ASELSAN, ALTAY Seri Üretim Projesi kapsamında üretilecek tanklara; Atış Kontrol Sistemi, Elektrikli Top ve Kule Takat Sistemi, Komuta Kontrol Muhabere ve Bilgi Sistemi, Sürücü Görüş Sistemi, Lazer Uyarı Sistemi, Uzaktan Komutalı Silah Sistemi, Muharebe Sahası Tanıma ve Tanıtma Sistemi, Yakın Mesafe Gözetleme Sistemi, AKKOR Aktif Koruma Sistemi ve gömülü eğitim simülatörü ile bu ürünlere yönelik kullanıcı/bakım eğitimlerinin verilmesine yönelik araçlar sağlıyor.

Dünyada tek

Bu nitelikleri ile ASELSAN, dünya üzerinde bir tankı donatabilecek tüm elektronikleri bünyesinde üretebilen tek firma konumuna geldi. Tüm ürünlerin mekanik, elektronik, optik ve yazılımları ASELSAN’ın geliştirmesi sayesinde tüm birimler arasındaki haberleşme en etkin şekilde sağlanıyor.

Örneğin Tank Lazer Uyarı Sistemi tarafından algılanan bir tehdidin bilgisi aynı anda Atış Kontrol Sistemi, Uzaktan Komutalı Silah Sistemi, Komuta Kontrol Sistemi, Aktif Koruma Sistemine iletilebiliyor. Bu sayede kullanıcı ana silah veya uzaktan komutalı silahını tehdit doğrultusuna yönlendirip tedbir alabiliyor. Kullanıcı, aynı zamanda bu bilgiyi Komuta Kontrol Sistemi aracılığıyla diğer destek unsurlarına da iletebiliyor. ASELSAN’ın yazılımları geliştirmesi sayesinde kullanıcıdan gelecek ilave talepler kolaylıkla alt sistemlere uygulanabiliyor.

Ayrıca ASELSAN’ın geliştirdiği sistemlerde Gömülü Eğitim Yeteneği de yer alıyor. Gömülü eğitim; gerçek sistem üzerinde sistem birimleri kullanılarak alınan eğitimi ifade ediyor. Bu sayede gerçek sistem kullanıcısı, tankın operasyonel olarak kullanılmadığı zamanlarda farklı senaryolar işleterek yetkinliklerini geliştirebiliyor. Gömülü eğitim yeteneği ile milli muharebe tankımız ALTAY’da görev yapan personel, kullandığı platformda eğitilecek.

Akkor aktif koruma sistemi

ALTAY Tankının en ayırt edici özelliklerinden biri, beka kabiliyetini çok önemli seviyede arttıran AKKOR Aktif Koruma Sistemine sahip olması. Üstelik AKKOR, bu yeteneği, düşük ağırlık maliyetiyle sağlıyor. Bu sayede tankın mobilitesini de maksimize ediliyor. Beka kabiliyetinin en üst seviyeye çıkarmanın yanında tankların durumsal farkındalık yeteneğinde de önemli kazanımlar sağlanıyor.

Tehdidi tespit sonrasında bir saniyenin altında sürede etkisiz hale getiren AKKOR Sistemi, dört bileşenden oluşuyor. Bunlar, tanka yaklaşan anti tank roket veya füzeyi tespit ve takip görevini yürüten radar, tespit ve takip bilgilerini tüm sistemi yöneten merkezi yönetim bilgisayarı, imha noktasına karşı tedbir mühimmatını çok yüksek hızla yönlendiren mühimmat atıcısı ve üzerinde yüksek hassasiyette çalışan radar bulunan fiziksel imha mühimmatı gibi ana bileşenlerden oluşuyor. AKKOR Sisteminin geliştirme çalışmalarında binden fazla atış gerçekleştirildi. Bunun sonucunda sistem, yüksek başarım seviyesine getirildi. Son yirmi sene içinde onlarca firma ve ülke Aktif Koruma Sistemini geliştirme çalışmaları başlatırken, Türkiye’nin dışında sadece iki ülke envantere girebilecek bir sistem geliştirdi.

Aselsan demir üçgeni

ALTAY’daki ASELSAN ürünleri tankçılıkta Demir Üçgen olarak adlandırılan Ateş Gücü, Mobilite ve Beka başlıkları altında toplanıyor. Bu başlıklar altında şu sistemler yer alıyor:

*ATEŞ GÜCÜ

-VOLKAN-II Atış Kontrol Sistemi

-SARP Uzaktan Komutalı Silah Sistemi

-Nişancı İkinci Derece Görüş Alt Birimi

-Tank Mürettebat Eğitim Sistemi

-Muharebe Sahası Tanıma ve Tanıtma Sistemi

*MOBİLİTE

-Tank Sürücü Görüş Sistemi

-Kule Kayar Bileziği

*BEKA

-AKKOR Aktif Koruma Sistemi

-Tank Komuta Kontrol Muhabere Bilgi Sistemi

-Tank Lazer Uyarı Sistemi

-ÖRÜMCEK Yakın Mesafe Gözetleme Sistemi

-Telsiz Sistemi

-İç Haberleşme Sistemi