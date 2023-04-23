8 gollü çılgın maçta Adana Demirspor, Kayserispor'u mağlup etti!

Süper Lig'in 31. hafta maçında Adana Demirspor sahasında Kayserispor'u konuk etti. 8 golün atıldığı çılgın maçı Adana Demirspor 5-3 kazanmasını bildi. Gollerin 7'si müsabakanın ilk yarısında geldi.

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Spor Toto Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde Adana Demirspor sahasında Kayserispor'u konuk etti. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 5-3 kazandı.

Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 7 ve 27. dakikada Ndiaye, 32. dakikada Belhanda, 45+6. dakikada Yusuf Sarı ile 52. dakikada penatıdan Onyekuru kaydetti. Kayserispor'un üç golünü de 24, 30 ve 45+4. dakikalarda Thiam attı.

Bu sonucun ardından Adana Demirspor puanını 57'ye yükseltirken Kayserispor 45 puanda kaldı.

Gelecek hafta Kayserispor normal fikstüre göre Gaziantep FK'yla oynayacaktı. Gaziantep FK'nın ligden çekilmesinden dolayı Kayserispor'un hanesine doğrudan 3 puan eklenecek. Adana Demirspor ise önümüzdeki haftayı bay geçecek.

Kayserispor 10 kişi kaldı

Karşılaşmanın 81. dakikasında Kayserispor'un kalecisi Bilal Beyazıt, rakibine yaptığı faul nedeniyle direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada Belhanda'nın pasında topla buluşan Rodrigues soldan ceza sahasına ortasında Cherif Ndiaye’nin gelişine vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

24. dakikada sağ kanattan Cardoso'nun ortasında ceza sahası içinde Thiam kafayla topu filelere gönderdi. 1-1

27. dakikada Stambouli'nin ara pasında savunmanın arkasına sarkan Cherif Ndiaye'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşta topu kaleci Bilal Bayazıt'ın üstünden ağlara gitti. 2-1

30. dakikada soldan rakip ceza sahasına sokulan Mane'nin ortasında arka direkte Thiam filelere yolladı. 2-2

32. dakikada İsmail Çokçalış'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Belhanda'nın vuruşunda top ağlarla buluştu. 3-2

42. dakikada Adana Demirspor atağında sağdan hızla ilerleyen Yusuf, ceza sahası içerisine girer girmez Cherif Ndiaye’yi gördü. Bu futbolcunun şutunda top ağlarla buluştu. Gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

45+4. dakikada Kayserispor atağında sağ kanattan derine inen Uzodimma, ceza sahası içerisine ortasını yaptı. Topa yükselen Mane, kafayla Thiam’ın önüne indirdi. Bu futbolcunun vuruşunda top filelere gitti: 3-3

45+6. dakikada Adana Demirspor atağında sağdan ilerleyen Yusuf, çaprazdan ceza sahasına yaklaşırken orta şut karışımı vuruşu ağlara gitti. 4-3

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada sağ kanattan Belhanda'nın ortasında ön direkte Onyekuru’nun şutunda top dışarı çıktı. VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonda Onyekuru’ya faul yapıldığı gerekçesiyle hakem Direnç Tonusluoğlu penaltı kararı verdi.

52. dakikada beyaz noktanın başına gelen Onyekuru, topu filelerle buluşturdu: 5-3

72. dakikada Belhanda'nın kullandığı köşe atışında arka direkte Cherif Ndiaye'nin kafa vuruşunda yerden seken top dışarı çıktı.

78. dakikada ceza sahasında topla buluşan Cardoso’nun şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

81. dakikada Adana Demirspor’da Ndiaye, kaleye yönelmek isterken kaleci Bilal’in müdahalesi sonucu yerde kaldı. Hakem Direnç Tonusluoğlu, VAR incelemesinin ardından faulü yapan kaleci Bilal Bayazit’e kırmızı kart göstererek oyundan attı.