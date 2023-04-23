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Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklar için bayram eğlencesi

Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklar için bayram eğlencesi

Kahramanmaraş'ta konteyner kentte kalan çocuklar için Koç Holding tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinliği gerçekleştirildi.

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Karacasu Konteyner Kenti'ndeki etkinlikte çocuklar palyaçolar eşliğinde oyunlar oynadı, şarkılar söyledi.

Yüz boyama, kil atölyesi, şişme oyun parkları, futbol turnuvaları etkinliklerinin düzenlendiği programda çocuk mehteran takımı da konser verdi. Çocukların aileleri ile izlediği konser büyük alkış aldı.

Koç Holding Topluluğu Gönüllüsü Arzu Sevinç Yeniçeri AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından bölgeye gelerek bütün alanlarda yer aldıklarını söyledi.

Kahramanmaraş'ın depremden en çok etkilenen iller arasında olduğunu belirten Yeniçeri, "Bugün burada çocuklar için 20'den fazla etkinlik yapıyoruz. Kil atölyesinden top havuzlarına, halı saha maçları gibi küçük organizasyonlardan çocuklarla birebir iletişim kurabileceğimiz birçok etkinlik düzenliyoruz. Burada bizleri bekleyen çocukların heyecanına ortak olduk." dedi.

Yeniçeri, etkinliklerin gün boyu süreceğini anlatarak, çocuklar ve ailelerine de yiyecek içecek ikramına da bulunduklarını ifade etti.

Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya ise kent geleninde 23 farklı alanda 23 bin çocuğa ulaştırmak için çaba gösterdiklerini dile getirdi.

Bakanlık olarak Kahramanmaraş'ta 42 farklı noktada sürekli devam eden çocuk etkinlik alanı olduğunu belirten Kaya, bu alanlarda ayrıca çocuklara psikososyal destek de sağladıklarını kaydetti.

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