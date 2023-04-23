BIST 5.012
DOLAR 19,40
EURO 21,25
ALTIN 1.237,71
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Adana'da bayramın son günü emekli polis dehşeti!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Adana'da bayramın son günü emekli polis dehşeti!

ADANA’nın Kozan ilçesinde bayramın son gününde emekli polis karısını ve akrabasını silahla vurarak yaraladı. Yaralı iki kişi hastaneye kaldırılırken zanlı teslim oldu.

Abone ol

İddiaya göre eşinin kendisini aldattığını düşünen emekli polis memuru O.Ü. eşi M.Ü. ve akrabası olduğu iddia edilen H.E’yi silahla vurdu. Daha sonrada emekli polis memuru evden ayrıldı. Sesleri duyan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı iki kişiyi hastaneye kaldırdı. Bir süre sonra zanlı polise teslim oldu.

Kızı sinir krizi geçirdi

Annesinin vurulduğunu örenen M.Ü.'nün kızı sinir krizi geçirdi.  Polise teslim olan zanlının eşinin kendisini aldattığını düşündüğü için vurduğunu söylediği öne sürüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun acı günü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun acı günü
Denizlerde balık sayısı yapay yuvalarla artıyor
Denizlerde balık sayısı yapay yuvalarla artıyor
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
İşte Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve branş kontenjanları
İşte Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve branş kontenjanları
Gelibolu Yarımadası uluslararası törenlere hazırlanıyor
Gelibolu Yarımadası uluslararası törenlere hazırlanıyor
Cumhurbaşkanlığı'ndan Altay tankı paylaşımı
Cumhurbaşkanlığı'ndan Altay tankı paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar! Bay Kemal, Selo'yu, Öcalan'ı çıkaracakmış
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar! Bay Kemal, Selo'yu, Öcalan'ı çıkaracakmış
Nurdağı'nda inşa edilen afet konutlarına depremzedeler yerleşmeye başladı
Nurdağı'nda inşa edilen afet konutlarına depremzedeler yerleşmeye başladı
Bağkur prim gün sayısı düştü mü? Milyonları ilgilendiren son haber geldi
Bağkur prim gün sayısı düştü mü? Milyonları ilgilendiren son haber geldi
Elektrikli araç şarj istasyonlarında lisans sayısı kaç oldu?
Elektrikli araç şarj istasyonlarında lisans sayısı kaç oldu?
Sahte "helal" belgeli ürünlerin ülkeye sokulmayacak
Sahte "helal" belgeli ürünlerin ülkeye sokulmayacak
Türkiye'nin ilk batarya fabrikasının temeli yarın Bursa'da atılacak
Türkiye'nin ilk batarya fabrikasının temeli yarın Bursa'da atılacak