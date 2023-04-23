Adana'da bayramın son günü emekli polis dehşeti!

ADANA’nın Kozan ilçesinde bayramın son gününde emekli polis karısını ve akrabasını silahla vurarak yaraladı. Yaralı iki kişi hastaneye kaldırılırken zanlı teslim oldu.

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İddiaya göre eşinin kendisini aldattığını düşünen emekli polis memuru O.Ü. eşi M.Ü. ve akrabası olduğu iddia edilen H.E’yi silahla vurdu. Daha sonrada emekli polis memuru evden ayrıldı. Sesleri duyan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı iki kişiyi hastaneye kaldırdı. Bir süre sonra zanlı polise teslim oldu.

Kızı sinir krizi geçirdi

Annesinin vurulduğunu örenen M.Ü.'nün kızı sinir krizi geçirdi. Polise teslim olan zanlının eşinin kendisini aldattığını düşündüğü için vurduğunu söylediği öne sürüldü.