Sivas’ta 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Sivas'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

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Program, Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilen çelenk sunma töreni ile başladı. Törene İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende Milli Eğitim Müdürü Aslan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Atatürk Anıtı'ndaki tören programının ardından Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde kutlama programı gerçekleştirildi.

Sivas Valiliği himayesinde ve Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Kızılırmak İlkokulu tarafından gerçekleştirilen programa Vali Vekili İhsan Maskar, Garnizon Komutanı P. Albay Cüneyt Mutlu, Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, il protokolünün önde gelen isimleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programın açış konuşmasını Okul Müdürü Bahattin Bektaş gerçekleştirdi. Bektaş'ın ardından Milli Eğitim Müdürü Aslan da günün anlam ve önemini belirten bir konuşma gerçekleştirdi.

Müreffeh bir Türkiye'nin inşasında rol almalısınız

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın, dünya çocuklarına armağan edilen ilk ve tek bayram olduğunu ve çok derin anlamlar taşıdığını belirten Aslan, "23 Nisan, temelleri Sultan Şehrimizde atılan Cumhuriyetimizin asli unsuru olan Meclisimizin açıldığı gündür. Türk tarihinin ve İstiklal Harbi'nin dönüm noktası, aziz milletimizin tarihin tanıklığında verdiği kutlu mücadelenin ibretlik bir vesikasıdır. Milli egemenlik, yönetme yetkisinin millete ait olmasıdır. Bu bağlamda 23 Nisan, 'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir.' şiarının gerçeklik kazanmasıdır. Şanlı ecdadımızın birlik ve beraberlik ruhunun tezahürü, milli iradenin tecellisidir. Demokrasi, adalet, hürriyettir... 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, aynı zamanda dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayramdır. Bu bayramın çocuklara armağan edilmesi, onlara duyulan güvenin delilidir. Sevgili çocuklar, bayram sevincinizi yürekten paylaşıyor, bayramınızı en kalbi duygularımla kutluyorum. Çok çalışmalı, kitaplarla arkadaş olmalısınız. Sanatın ve kültürün zarafet katan ve ilham veren gücünden faydalanmasınız. Köklü bir medeniyetin varisi olduğunuzu unutmadan onu zenginleştirerek ay yıldızlı bayrağımızı daima gururla dalgalandırmasınız. Maziden aldığınız güçle, müreffeh bir Türkiye'nin inşasında rol almalısınız. Bu duygu ve düşüncelerle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, başta Meclisimizin ilk başkanı ve Cumhuriyetimizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, olmak üzere tüm devlet büyüklerimizi ve tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” dedi.

Konuşmaların ardından kutlama programına geçildi. Kızılırmak İlkokulu öğrencileri Elçin Kangal ve Mehmet Zahit Ökten'in sunuculuğunu yaptığı programda "23 Nisan" adlı şiir okundu. Daha sonra anasınıfı öğrencileri tarafından "Tebessüm" adlı şarkı eşliğinde dans gösterisi gerçekleştirildi. Gösterinin ardından öğrencilerden oluşan halk oyunu erkek ekibinin hazırladığı "Zeybek" oyunu sahnelendi. Program; öğrencilerin "Türkiye Şarkısı" gösterisi ile sona erdi. Tüm çocukların 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşadığı program, büyük beğeni topladı.

Kutlama programının ardından "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Protokol üyeleri, programın ardından Kızılırmak İlkokulu öğrencileri tarafından hazırlanan 23 Nisan temalı resim sergisini gezdi.