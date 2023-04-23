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Thodex dolandırıcısı Fatih Özer'in ilk ifadesi ortaya çıktı! Bakın paraları ne yapmış...

Thodex dolandırıcısı Fatih Özer'in ilk ifadesi ortaya çıktı! Bakın paraları ne yapmış...

Kurduğu kripto para borsası Thodex ile 400 binden fazla kişiyi dolandırdığı iddia edilen Faruk Fatih Özer’in emniyetteki sorgusu tamamlandı. Dolandırıcı olmadığını, zarar ettiğini iddia eden Özer, "Bende para yok, paraları sahiplerine dağıttım" dediği ortaya çıktı. Özer adliyeye sevk edildi.

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Ülkemizin en büyük kripto para dolandırıcılıklarından olan Thodex davasının kilit ismi Faruk Fatih Özer, geçtiğimiz perşembe günü Arnavutluk'tan İstanbul'a getirilmişti. Emniyetteki işlemleri sırasında dolandırıcı olmadığını savunan ve susma hakkını kullanan Özer, mahkemede ifade vereceğini söyledi.

Bende para yok, hepsini dağıttım

Kendisinde para olmadığını ve elindeki paraları da sahiplerine dağıttığını iddia eden Özer'in, "Ben dolandırıcı değilim. Bu işte kazanmak da var kaybetmek de… Bende para yok. Olan paraları dağıttım. Herkesin parasını verdim. Resmi ifademi mahkemede vermek istiyorum" dediği öğrenildi. 

Adliyede ifade veriyor...

Özer'le birlikte Arnavutluk'tan getirilen dizüstü bilgisayar, 9 telefon, sim kart, flash bellek ile not defteri üzerindeki inceleme sürüyor. Susma hakkını kullandığı için Emniyette işlemleri tamamlanan Özer, sağlık raporu için hastaneye gönderildi. Özer adliyeye sevkedildi. 

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