Erzincan’da 23 Nisan coşkuyla kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Erzincan’da coşkuyla kutlandı.

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Erzincan Merkez Spor Salonunda gerçekleştirilen kutlama programına; Vali Yardımcıları, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının ve siyasi partilerin temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşının okunması ile başlayan programda bkonuşma yapan İl Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Demir, “Aydınlık geleceğimizin, aydınlık yüzleri sevgili çocuklar, ‘Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim, kıymetli olduğunu düşünerek ona göre çalışınız.’ diyen Atatürk’ün sizlere seslenişini aklınızdan çıkarmayınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak olanın sizler olduğunuzu, ne kadar kıymetli olduğunuzu düşünerek çalışmanız gerektiğini unutmayınız. Sizler yarını bugünden güzel, bugünden daha yaşanılır kılacaksınız aklınızdan çıkarmayınız. Cumhuriyetin ışığının en büyük kılavuz, bu güvene layık olmanın ise en önemli göreviniz olduğunu daima hatırınızda tutun.

Bu duygu ve düşüncelerle şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi saygı, şükran ve minnetle anıyor; başta bugünü anlamlandıran çocuklarımızın, milletimizin ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

Törende Ziya Gökalp İlkokulu ve Akşemseddin İlkokulu tarafından düzenlenen etkinlikler renkli görüntülere sahne olurken izleyenlerin beğenisini topladı.

Etkinlikler düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon dallarında ki yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından son buldu.