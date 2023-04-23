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Kayseri'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması

Kayseri'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Kayseri'de de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

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Etkinlik çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse tarafından Atatürk heykeline çelenk sunulmasıyla başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Öğrenciler ve öğretmenler tarafından günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşmaların ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse; "Kurtuluş Savaşı'nda Türk Milletinin mücadelesine yön veren, bağımsızlık ve milli iradeye bağlı devletimizin kuruluş sürecinde önemli bir rol oynayan Türkiye Büyük Millet Meclisi; Mustafa Kemal Paşa tarafından 23 Nisan 1920'de dualarla, tekbirlerle açılmıştır. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi; İstiklal Marşı'nın Kabul edildiği, Lozan Barış Anlaşması'nın imzalandığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan edildiği yerdir. Sevgili çocuklar; ulu önder Atatürk esarete boyun eğmeyen bir milletin iradesine sahip çıktığı, bağımsızlığını tüm dünyaya ilan ettiği gün olan 23 Nisan'ı geleceğimizin teminatı olan siz çocuklara armağan etmiştir. Aynı zamanda bir emanet olan bu armağan bazı sorumlulukları da beraberinde getirmektedir. Bağımsızlığımızın hangi bedellerle kazanıldığını, devletimizin hangi zorluklarla kurulduğunu hiçbir zaman aklınızda çıkarmadan, milletimizin geçmişteki mücadelelerinden ve kahramanlıklarından ilham alarak kendinizi en iyi şekilde yetiştirip ülkemizi daha ileriye taşımalı, milli ve dini değerlerimizi sahiplenerek ülkemizi her alanda en iyi şekilde temsil etmelisiniz. Sayın veliler, değerli meslektaşlarım; Kayseri eğitim camiası olarak yavrularımızla ne kadar iftihar etsek az. Yöneticilerimiz ailelerle işbirliği içerisinde birçok projelere imza atan öğrencilerimizin sadece akademik açıdan değil ahlaki yönden de iyi yetiştiğini görmek göğsümüzü kabartıyor. 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerden sonra tek yürek halinde yardıma koşan Kayserimizin gençleriyle gurur duyduk. Diğer birçok kurumda olduğu gibi meslek liselerimizde de yapılan çalışmalar gerçekten göğsümüzü kabarttı. bölgedeki vatandaşlarımızın her bir ihtiyacını karşılamak için seferber olan camiamız kenetlenmiş durumdadır. Orada hayatın normalleşmesi, depremin bıraktığı izlerin hızla silinmesi için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından tören sona erdi.
Programa; Vali Yardımcısı Şenol Esmer; Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kurum ve kuruluş temsilcileri, okul müdürleri, askeri erkan, emniyet mensupları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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