Yağız Özçelik kimdir, kaç yaşında? Masterchef yarışmacısı kaza geçirdi son halini paylaştı

Düzce'de meydana gelen korkunç kazadan sağ çıkan kişi Masterchef yarışmacısı Yağız Özçelik olduğu ortaya çıktı. Bariyere çarpan, ağır yaralanan araçtan sağ çıkan Yağız Özçelik merak konusu oldu. Peki kimdir Yağız Özçelik, kaç yaşında, aslen nereli? Yağız Özçelik son hali nasıl?

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Düzce'de meydana gelen trafik kazasında bariyerlere çarparak ağır hasar alan otomobilden yaralı kurtulan sürücünün Masterchef yarışmacısı Yağız Özçelik olduğu öğrenildi. Özçelik, kazadan yara almadan kurtulduğunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Düzce'de bariyerlere çarparak ağır hasar alan otomobilden yaralı kurtulan sürücünün Masterchef yarışmacısı Yağız Özçelik olduğu öğrenildi. Özçelik, sosyal medya hesabından, "Çok şükür iyiyim" paylaşımında bulundu.

Kaza, dün D-100 Karayolu Kapıcı Sapağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Düzce'den Sakarya istikametine seyir halinde olan Yağız Özçelik idaresindeki 35 ZC 627 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere saplanarak parçalandı. Kazayı görenler hemen yardıma koşarken, otomobil devrilmemesi için tahtalar ile sabitlendi. İhbar üzerine bölgeye gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralanan Özçelik, Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Masterchef Yağız kimdir?

22 yaşındaki Yağız, aslen Düzcelidir. Ailesi hayvancılıkla uğraşan Yağız Özçelik, ilk ve orta öğretimin ardından Ticaret Lisesi'ne yazılmış. Ancak Turizm Lisesi'ne gitmek istediği için, ticaret lisesini bırakarak Akçakoca Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'ne geçiş yaparak buradan mezun olmuştur. Ardından Bolu'da aşçılık okuyan Yağız, eğitim hayatının yanı sıra aşçılık mesleğini yapmakta ve ailesine yardım ederek hayvancılıkla da uğraşmaktadır.

Yağız Özçelik'in Masterchef yolculuğu

İlk turda baby sebzeli levrek hazırlayan Yağız, 3 jüriden de evet oyu aldı. İkinci turda Naki ve Aydan ile eşleşti. Düellolarda yarışmacılardan acılı buffalo kanat ve blue cheese sos hazırlamaları istendi. Rakiplerini geride bırakan Yağız, ana kadro seçmelerine katıldı. Seçmelerde yarışmacılardan tarte tatin hazırlamaları istendi. En iyi tabağı hazırlayan yarışmacılar, tekrar mutfağa girdi. Yaratıcılık oyunu için yarışmacılardan kıyma kullanmaları istendi. Gecenin sonunda en iyi tabağı hazırlayan ve ana kadroya dahil olan isim, Yağız Özçelik oldu.