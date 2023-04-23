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Mersin'de 23 Nisan'a özel 'Çocuk Şarkıları' etkinliği düzenlendi

Mersin'de 23 Nisan'a özel 'Çocuk Şarkıları' etkinliği düzenlendi

MERSİN Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası Bandosunun 'Çocuk Şarkıları Etkinliği' ile kentte bayram havası esti.

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Mersin'de hem 23 Nisan hem de Ramazan Bayramı dolayısıyla bir AVM’de sahne alan Kent Orkestrası Bandosunun çaldığı birbirinden güzel çocuk şarkılarıyla çocuklar ve aileleri keyifli dakikalar yaşadı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi koordinesinde kentte her yaştan vatandaşa yönelik etkinliklerle düzenlenmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesinin Kent Orkestrası Bandosu, kısa süre önce başlattığı ‘Çocuk Şarkıları Etkinliği’ ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu kente yaydı.

"Gelen çocuklar, yetişkinler, herkes büyük bir mutlulukla eşlik ediyorlar"
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Koordinatörü ve Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, "Çok mutlu bir anı yaşıyoruz şu an burada. Mersin Büyükşehir Belediyesi Bandomuz ile Forum’da 23 Nisan’ı kutluyoruz aslında. Çok keyifli, çocuk şarkılarından oluşan bir repertuvarla sevgili Mersinlilerle bir aradayız. Biz bunu her hafta sonu rutin olarak gerçekleştiriyoruz. Bugünkü durak noktamız da Forum oldu. Gelen izleyiciler, çocuklar, yetişkinler herkes büyük bir mutlulukla eşlik ediyorlar. Bu vesileyle de büyün Mersinlilerin ve sanatseverlerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı da kutlamak isteriz" ifadelerini kullandı.

"Güzel bir atmosfer var"
Çocuğuyla birlikte etkinlikte keyifli vakit geçiren Ahmet Güldoğan, "Kayseri’den geliyorum bayram tatilini burada geçirmek nedeniyle. Organizasyon güzel. Güzel bir atmosfer var. Alışık olmadığımız bir atmosfer, bize de değişiklik oldu. Orkestra da güzel, tabi çocuklara hitap ediyor. Onları da mutlu ediyor bayramdan dolayı" dedi.

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