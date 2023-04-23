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Mersin'de 23 Nisan coşkusu

Mersin'de 23 Nisan coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM’nin kuruluşunun 103'inci yıl dönümü, Mersin’de düzenlenen törenle kutlandı.

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Rengarenk kıyafetleri, ellerinde Türk bayraklarıyla törene katılan çocuklar, çifte bayram sevinci yaşadı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, sabah saat 09.00’da Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ve 2 öğrenci tarafından Cumhuriyet Meydanında Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başladı. Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı Bandosu’nun seslendirdiği şarkılara, alanı dolduran çocuklar, ellerinde Türk bayrakları ile eşlik ederek bayram coşkusu yaşadı. Konserin ardından başlayan resmi törene, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, protokol üyeleri ve askeri erkan katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, törende yaptığı konuşmada, "Ata'mızın ifade ettiği gibi sizlerden çok şey bekliyoruz çocuklar. Aziz milletimizin tüm yokluğa ve zorluklara rağmen istiklal mücadelesinde gösterdiği azim ve kararlılık, bugün yeni Türkiye Yüzyılında daha çağdaş bir Türkiye için gösterdiğimiz çabanın ilham kaynağıdır. Ne mutlu bize ki evlatlarımızı, milli ve dini değerlerimizle köklerimize sıkı sıkıya bağlı ve bir o kadar da yüzü, bilime, teknolojiye ve geleceğe dönük olarak bir anlayışı benimsiyoruz. Ne mutlu bize ki devletimiz ile milletimiz el ele acıyı da mutluluğu da hep birlikte kucaklayabiliyoruz. Ne mutlu bize ki tüm dünyaya çocuk bayramı hediye edecek kadar güçlü inançlı evrensel değerlere sahip milletin evlatlarıyız" dedi.

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