Yarısı Bizden kampanyası kimler başvurabilir 2023 şartlar belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu 'yarısı bizden' kampanyası büyük sevinç yarattı, araştırmalar başladı. Evini kentsel dönüşüme sokmak isteyen vatandaşlar 'yarısı devletten' kampanyası nedir, nasıl başvuru yapılır sorularına yanıt arıyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı kentsel dönüşüm heyecanı başladı. Kentsel dönüşümün yarısını devlet üstelenecek. İlk uygulama da megakent İstanbul'da başlayacak. Yarısı bizden kampanyasının ayrıntıları ortaya çıktı. Peki hak sahipleri ne zaman nereye başvuracak? İşte 5 adımda yarısı bizden kampanyası hakkında merak edilenler...

Kentsel dönüşüm heyecanı başladı İlk adımı mülk sahibi atacak. 26 Nisan-29 Mayıs tarihleri arasında e devlet üzerinden başvuru yapacak. İkinci adım ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın olacak. Uzmanlar başvuru yapılan binayı inceleyecek ve keşif uygulaması yapacak. 3. ve 4. adım ise protokol hazırlanması olacak. Proje aşamasını geçilip ruhsat alınması ile 5. adıma geçilecek. Daha sonra binanın boşaltılmasıyla başlayan sürece TOKİ dahil olacak ve inşaat süreci başlayacak. İnşaat süreci en geç 2 yıl içinde tamamlanacak. Bu süreçte 10 bin 500 lira taşınma ücreti ve aylık 5 bin 250 lira kira yardımı yapılacak.

Yüzde 10 peşin 10 yıl taksitle

Örneğin 100 metrekare 2+1 daireniz için 1.5 milyon kentsel dönüşüm maliyeti çıktı. Bu maliyetin 750 bin lirasını devlet karşılauacak. Kalan tutara yüzde 10 peşinat ve 5 bin 625 lira taksitle 10 yıl vade uygulanacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum TRT Haber'de gündemi değerlendirdi, Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden kampanyasının detaylarını anlattı.

Projeyi "100 yılın dönüşümü" olarak tanımlayan Bakan Kurum, "Bölgenin imar koşullarına göre hareket edilecek. İnsanlarımızın talepleri doğrultusunda ihtiyaçlar giderilecek, çocuklarımıza yeni yeşil alanlar kazandırılacak." şeklinde konuştu.

Kampanyaya 26 Nisan’dan itibaren e-Devlet'ten başvurulabilecek.

"Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden" kampanyası

Kampanyamızın adı "Yarısı Bizden." 26 Nisan'da e-Devlet üzerinden bütün mülkiyet sahibi vatandaşlarımız başvurabilecekler. 29 Mayıs tarihine kadar. Bu başvuru çerçevesinde biz bakanlığımızın ekipleri ön incelemeye gidecekler, bir rapor tutacaklar. Bin konutluk yerinde dönüşüme başlatıyoruz bugün. Rezervde 100 bin konutluk rezervin 2041 konutun temelini attık. 4 bin konutu da teslim ettik bugün. 10,5 milyar liralık 6500 konutluk bir kentsel dönüşüm inşası ve teslimi yapılmıştır bugün.

"Dönüşüme girecek konutlarımız 200 bini aşarsa kura çekeceğiz"

Diyeceğiz ki vatandaşımıza, evet sizin binanızın tespitini yaptık. Binanın 3'te iki çoğunluğu dönüşüme girmek istiyor, rezerv alandan veya yerinden hangisini istiyorsanız bize başvuru yapacaksınız. Öncelikle yerindekine odaklanacağız, ön görüşme, ön protokoller yapacağız. Dönüşüme girecek konutlarımız 200 bini aşarsa kura çekeceğiz. Vatandaşlarımız da o görüşmede yerinde istiyorlarsa yerinde, yerindeki değerini düşeceğiz, kalan bir tutar varsa onun da yarısını devletimiz karşılayacak, eğer bir tutar varsa da onu da ister 10 yılda TÜFE'ye endeksli veya memur maaş katsayısı, hangisi düşükse onu alacağız. İsterse 0,79 vade farkıyla 10 yıla kadar sabit kredi kullanıp vatandaşımız borcunu ödeyebilecek.