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TCG Anadolu gemisini kaç kişi ziyaret etti? Kilometrelerde kuyruk oluştu

TCG Anadolu gemisini kaç kişi ziyaret etti? Kilometrelerde kuyruk oluştu

Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu’yu ziyarete açıldığı günden itibaren 79 bin 274 kişi ziyaret etti.

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Dünyanın ilk SİHA gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, Sarayburnu Limanı’na demirleyerek pazartesi günü vatandaş ziyaretine açılmıştı.

 İlk günden itibaren ziyaretçi akınına uğrayan gemiyi son günü 18 bin 43 kişi ziyaret etti. TCG Anadolu ziyarete açıldığı ilk günden itibaren toplam 79 bin 274 tarafından kişi tarafından ziyaret edildi.

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TCG Anadolu Gemisini merak edenler kilometrelerce kuyruk oluşturdu!
Foto Galeri TCG Anadolu Gemisini merak edenler kilometrelerce kuyruk oluşturdu! Galeriye Gözat
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