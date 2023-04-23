Yarısı Bizden kampanyası nedir, kimleri kapsıyor? Yarısı Bizden kampanyası başvurusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından kentsel dönüşüm heyecanı başladı. Yarısı Bizden kampanyası ile evini kentsel dönüşüm sokan vatandaşa devlet ödeme yapacak. Hem kira yardımı hem de ev taşımak için maddi yardım yapacak. Peki Yarısı Bizden kampanyası nedir, kimlere kapsayacak, başvurular ne zaman başlıyor?

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu 'yarısı bizden' kampanyası büyük sevinç yarattı, araştırmalar başladı. Evini kentsel dönüşüme sokmak isteyen vatandaşlar 'yarısı devletten' kampanyası nedir, nasıl başvuru yapılır sorularına yanıt arıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı kentsel dönüşüm heyecanı başladı. Kentsel dönüşümün yarısını devlet üstelenecek. İlk uygulama da megakent İstanbul'da başlayacak. Yarısı bizden kampanyasının ayrıntıları ortaya çıktı. Peki hak sahipleri ne zaman nereye başvuracak? İşte 5 adımda yarısı bizden kampanyası hakkında merak edilenler...

Kentsel dönüşüm heyecanı başladı İlk adımı mülk sahibi atacak. 26 Nisan-29 Mayıs tarihleri arasında e devlet üzerinden başvuru yapacak. İkinci adım ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın olacak. Uzmanlar başvuru yapılan binayı inceleyecek ve keşif uygulaması yapacak. 3. ve 4. adım ise protokol hazırlanması olacak. Proje aşamasını geçilip ruhsat alınması ile 5. adıma geçilecek. Daha sonra binanın boşaltılmasıyla başlayan sürece TOKİ dahil olacak ve inşaat süreci başlayacak. İnşaat süreci en geç 2 yıl içinde tamamlanacak. Bu süreçte 10 bin 500 lira taşınma ücreti ve aylık 5 bin 250 lira kira yardımı yapılacak.

Yüzde 10 peşin 10 yıl taksitle

Örneğin 100 metrekare 2+1 daireniz için 1.5 milyon kentsel dönüşüm maliyeti çıktı. Bu maliyetin 750 bin lirasını devlet karşılauacak. Kalan tutara yüzde 10 peşinat ve 5 bin 625 lira taksitle 10 yıl vade uygulanacak.

Erdoğan ne demişti?

Kentsel dönüşüm projelerine ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"İlk müjdem kentsel dönüşümde yarısı bizden kampanyasıdır. Dönüşüme giren evlerinin maliyetinin yarısını devlet olarak biz karşılayacağız. 100 metrekare 2+1 daireye 750 bin TL'ye kadar, 3+1'de 900 bin TL'ye kadar maliyeti biz karşılayacağız. Yüzde 10'u peşin kalanı 10 yıl vadeli olarak borç ödenebilecek. Yüzde 10'u peşin ödenen 750 binlik borçlanma için 5 bin 625 lira taksit, 900 bin lira için 6 bin 750 lira taksit olacak. Cebinde birikmiş parası olmayan vatandaş bile katkıyla uygun şartlarda borçlanacak.Evini kendisi dönüştürmek isteyenlere de 0,74 faiz oranıyla 1 milyon 250 bin lira kredi imkanı sağlıyoruz.