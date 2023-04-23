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Burdur’da 23 Nisan kutlamaları

Burdur’da 23 Nisan kutlamaları

Burdur’da 23 Nisan kutlamaları çerçevesinde çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

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Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, Burdur'da Cumhuriyet Meydanında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Törende İl Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman ve beraberindeki öğrenciler tarafından Atatürk Büstüne çelenk bırakıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından tören son buldu. Törene protokol üyeleri, STK başkanları, siyasi parti başkanları, gaziler, öğrenciler ve öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

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