Hatay'da çocuklar uzun zaman sonra ilk kez böyle eğlendi

Hatay’da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Eskişehir Anadolu Üniversitesi tarafından hayata geçirilen ‘Anadolu Oyun Evi’ ile çocuklar depremin etkisinden biraz da olsun kurtularak, eğlendi.

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Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Kahramanmaraş’ta yaşanan depremler sonrasında büyük yıkımın yaşandığı Hatay’ın Belen ilçesinde çocuklar için hayata geçirdiği ‘Anadolu Oyun Evi’ ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle etkinlik düzenledi. Düzenlenen etkinlikte gönüllerince eğlenen çocuklar depremin etkisini birkaç saatliğine de olsa unuttu. Etkinlikte oyunlar oynayan çocuklar, ellerindeki Türk bayraklarıyla dakikalarca eğlendiler. Çalan müziklere eşlik eden çocuklar programda ayrıca, şiirler okuyup, koro halinde şarkılar da söyledi. Çocuklar daha sonra sahnelenen tiyatro ile moral buldu.

“Gülmenin ve oyunun iyileştirici bir etkisi var”

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Öğretim Üyesi Enis Yıldız, yapılan proje ile bir araya geldiklerini belirterek, “Anadolu Üniversitesi olarak uzun zamandır Belen’deyiz. İlk önce bir aşevi açıldı. Çeşitli yerlere yemekler dağıtılıyor. Ondan sonraki aşamada ise bir oyun evi projesi gerçekleştirildi. Belen’deki çocukları biz burada eğlendirmeye, yüzlerini güldürmeye çalışıyoruz. Çünkü gülmenin ve oyunun iyileştirici bir etkisinin olduğunu düşünüyoruz. Bugün ise 23 Nisan etkinliği yapmaya karar verdik. Bu etkinlikte çocuklarımız hep birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamak ve paylaşmak için bir araya geldiler” dedi.

“Onların gülüşünden mutlu olduk”

Anadolu Üniversitesinden 1992 yılında mezun olduğunu ve yapılan projeyi duyunca Belen’e geldiğini belirten Yasin Oğuz ise şunları söyledi:

“Elimizden geldiği arkadaşlarımızla plan yaparak, tamamen eğlendirmeye yönelik faaliyetlerde bulunduk. Boya yaptık, şarkı söyledik. 23 Nisan hazırlığı yaptık. Bir konser planladık. Çocuklarımızla eğlendik. Bizler onların gülüşünden mutlu olduk. Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gönüllü olarak geldik.”

“Eğlenceli vakitler geçirdik”

Melisa Saydam isimli minik öğrenci ise yapılan etkinliklerde çok eğlendiklerini belirterek, düşüncelerini şöyle dile getirdi:

“Burada eğlenceli vakitler geçirdik. Sandalye kapmaca oynadık, boyama ve farklı etkinlikler yaptık. Çok eğlenceliydi. Bizim için değişiklik oldu.”

“Kafamızın dağılması gerekiyordu, çok eğlendik”

Depremden dolayı kafalarını dağıtmaları için iyi bir fırsat yakaladıklarını belirten öğrenci Ezgi Gündüz ise, “Top oynadık. Güzel vakitler geçirdik. Bizim mahallede çok yıkılan yer oldu. Kafamızın dağılması gerekiyordu. Geldim buraya, çok eğlendik. Hocalarımız çok iyi. Bir sürü etkinlik yaptık. Bizi hiç kırmadılar” diye konuştu.

İki büyük depremle sarsılan 11 ildeki vatandaşlar için başlatılan yardım seferberliği devam ederken, Belen Kaymakamlığı ve Belen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi tarafından hayata geçirilen “Anadolu Oyun Evi” depremzede çocuklar için düzenlediği öğretici etkinliklerle faaliyetlerini sürdürüyor. Anadolu Üniversitesi desteği ile gönüllüler Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda etkinliklerini Hatay'daki tüm çocuklara ulaştırmak için yollarda olacak.