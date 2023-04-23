Doğu Perinçek intikam peşinde! Cumhur İttifakı'na alınmayınca iktidara 'mafya' dedi

VATAN Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "cumhur ittifakına katılalım" demiş ancak bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından reddedildiğini de kendisi duyurmuştu. Cumhurbaşkanı adayı olan ancak 100 bin imzayı toplayamayan Perinçek, iktidara karşı muhalefete başladı. Perinçek, "Mevcut rejim, demokrasi değil, mafyokrasidir" dedi.

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin İstanbul il başkanlığında basın toplantısı düzenledi. "23 Nisan 2023 Bildirisi"ni açıklayan Perinçek, 23 Nisan 1920 tarihinin "demokrasinin devrimle kuruluş günü" olduğunu ifade etti.

Perinçek, 23 Nisan 1920'de Türk milletinin, Mustafa Kemal Paşa önderliğinde yeni bir devlet, yeni bir meclis ve yeni bir hükümet kurduğunu anlatarak, kongreler sürecinde en son Sivas Kongresi'nin ardından meclisin Ankara'da toplanmasının Türkiye'nin demokratik devrim tarihinin doruğu olduğunu söyledi. Türkiye'nin demokrasi sürecine değinen Perinçek şöyle konuştu:

Bu rejim demokrasi değil mafyokrasidir!

- Mevcut rejim, demokrasi değil, mafyokrasidir. ABD işbirlikçisi mafya, sistemin siyasal partilerinin tepelerini de ele geçirmiş bulunuyor. PKK ve FETÖ, Meclis kürsüsündedir.

- Sistem partilerinin aday listelerine bakınız, ABD ve PKK güdümlü bölücüler, NATO bağlantılı FETÖ mensupları baş köşelerde.

- Meclis, Gazi Meclis olmaktan çıktı, bütün partileriyle toptan NATO’ya teslim oldu. Sistem çürüdü ve Meclisi çürütme girişimi içindedir.

TBMM'yi 'Devrim Meclisi' yapmak için,

- Vatan Partisi olarak, 23 Nisan 1920 Devriminin bilinci ve kararlılığıyla bütün illerimizde eksiksiz olarak Büyük Millet Meclisi seçimine giriyoruz. ABD güdümlü sistemin bütün partileri, 23 Nisan’ı devrimci tarihinden kopardı ve şenlik gününe çevirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni İstiklal Savaşının Devrim Meclisi yapmak için, Milletimizden yetki istiyoruz. Vatan Partisi’ne verilen oy, Gazi Meclis için verilen oydur. Bugün 23 Nisan’ın Devrim bayrağı, Vatan Partisi’ndedir.